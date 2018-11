La colección de Moschino para H&M llega a Uruguay y es un viaje a los excéntricos '90

Hay dorado. Mucho dorado. En cadenas, estampas, caravanas, bordados, en una pesada campera de cuero que exige un par de hombros fuertes y de buen porte como para poder llevarla, en un pantalón que también exige lo mismo pero para las piernas. También hay decenas de guiñadas a la década de 1990. Hay, entonces, un mar de Cds, el logo de MTV, referencias constantes a la televisión y a la cultura pop que nació de ella, una serie de personajes fácilmente identificables con la historia de Disney. Hay cuero, jean, pieles y mucha tela de jogging. Prendas grandes y alguna, de tanto en tanto, bastante ceñidas. Hay, al fin y al cabo, un universo de diversión y alegría con un sello clarísimo: el de Jeremy Scott. El delirante, llamativo y transgresor director de la casa italiana Moschino, desde 2011, es el responsable de la nueva colección cápsula de H&M.

Desde hace 14 años, el gigante sueco se alía con un gran nombre de la alta moda. El primero fue Karl Lagerfeld. Y después siguieron: Stella McCartney, Roberto Cavalli, Lanvin, Versace, Alexander Wang, Kenzo, entre otras tantas. Los niveles de expectativa y ansiedad que se generan frente a estas colaboraciones son los suficientemente altos como para que las prendas de la colección se agoten pocas horas después de haberse puesto a la venta. Es la oportunidad de comprar una pieza de diseñador por un precio un tanto más módico. Lo que sale miles de dólares se puede conseguir, tal vez, por cien. De ahí las colas y esa locura inentendible para los que viven ajenos al universo de la moda. En lenguaje roquero: son creaciones para groupies.

Entonces esta nueva alianza es para entendidos y conocedores de la línea estética de los últimos años de Moschino. Son prendas que –no debería ser necesario explicarlo– se ven a lo lejos y van a llamar la atención en una multitud. Consultado por la revista Vogue, Scott fue claro sobre su motor de creación para esta colección: "Esto es para mis fans; ellos son la razón por la que estoy aquí. Quería que ellos tuvieran cada onza de lo que soy. No me guardé nada".

Moschino TV –como el diseñador eligió nombrar la línea con el objetivo de encontrar un símbolo global y fácil de entender– es una clara representación de la moda contemporánea. No hay límites claros entre la noche y el día, la calle y la fiesta, el hombre y la mujer, el deporte y la oficina, la playa y la noche, la adultez y la adolescencia. Y, en el medio, están las travesuras de Scott. Hay, por ejemplo, una cartera con forma de forro de preservativo. En entrevista con la web especializada en moda The Cut, el diseñador dijo: "Quería promover el sexo seguro (...) y que quedara en la mente de los chicos jóvenes así no se avergüenzan de tener sexo seguro".

El director de Moschino también creó una mini colección para perros que es una versión en miniatura de las prendas para mujeres y hombres. Si las mascotas tomaron un lugar preponderante en la vida moderna, Scott no iba a dejar de tomarlas en cuenta. Así que allí están estos pequeños canguros caninos que irían perfecto con Jazmín, tal vez una de las mascotas más célebres de esta región del mundo.

Moschino TV desembarca en 200 tiendas de H&M alrededor del mundo el jueves 8 de noviembre. La flagship de Montevideo es una de ellas. La colección llega entera salvo por las prendas para perros que, quizás, eran demasiado para el perfil bajo del consumidor local.