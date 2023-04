La escasez de agua en el mundo se agrava por el alto consumo de los sectores sociales adinerados

Un estudio de la revista Nature Sustainability, encontró que la disparidad socioeconómica es tan influyente como el cambio climático y el crecimiento de la población cuando se trata de explicar por qué se está reduciendo el suministro de agua en tantas ciudades.

Las piscinas, los jardines de flores, las fuentes interiores, y en general el consumo suntuario, son factores importantes detrás de las crisis de agua cada vez más graves que asolan las ciudades, según el estudio.

La investigadora Elisa Savelli, de la universidad de Upsala, en Suecia, afirma que "hay ciertas personas con el poder de decidir cómo administrar el agua que también usan más agua. Algunos grupos sociales tienen acceso a demasiado, y otros grupos sociales tienen demasiado poco".

Más de 80 áreas metropolitanas de todo el mundo se han enfrentado a una grave escasez en las últimas dos décadas, una cifra que se prevé que aumente, afectando a más de mil millones de personas en los próximos años.

A los efectos del estudio, los investigadores se concentraron en un solo lugar, Ciudad del Cabo, Sudáfrica.

Incluso 25 años después de que terminara el apartheid en Sudáfrica, Ciudad del Cabo todavía está segregada en distintas líneas geográficas, lo que facilita el seguimiento del uso del agua entre los grupos de ingresos, dijo Savelli. La ciudad también experimentó una gran sequía entre 2015 y 2017, una crisis tan grave que la ciudad evitó por poco el "Día Cero", cuando se creía que las fuentes de agua se secarían por completo.

En el mismo período, los hogares de élite de Ciudad del Cabo consumieron aproximadamente 2.100 litros de agua al día, en comparación con los 180 litros de los hogares con ingresos más bajos.

A pesar de representar solo alrededor del 14% de la población, los residentes más ricos usaron más de la mitad del agua (51%) consumida por toda la ciudad.

Y la mayor parte del agua utilizada por esos grupos sociales privilegiados se destinó a necesidades no esenciales, como riego, piscinas y accesorios de agua. En cambio, los grupos sociales menos favorecidos utilizaron la mayor parte del agua para funciones básicas como beber o bañarse.

"Aunque usamos Ciudad del Cabo como estudio de caso, el análisis se puede aplicar a cualquier otra ciudad del mundo que enfrenta escasez de agua, o que podría enfrentarla en el futuro", le dijo Savelli a National Public Radio (NPR).

"No diré que los resultados serán exactamente los mismos, pero creo que cualquier ciudad, en Estados Unidos, Canadá o Australia, tendría desigualdad. Puede manifestarse de diferentes maneras, pero sigue ahí y es igual de crítico como el crecimiento de la población o el cambio climático", agregó.

En Estados Unidos, dos actividades principales, la industria manufacturera y la producción de energía termoeléctrica, representan dos tercios del uso del suministro público de agua. La agricultura representa aproximadamente el 40% de las extracciones totales de agua dulce de Estados Unidos.

Frente a la sequía, las ciudades a menudo buscan implementar modelos de precios progresivos o actualizaciones de infraestructura, medidas burocráticas que a menudo solo perpetúan los mismos "patrones de agua desiguales e insostenibles" que llevaron a la crisis, según se afirma en el estudio.

Durante la severa sequía de Ciudad del Cabo, los residentes adinerados recurrieron a fuentes de agua privadas como pozos y sistemas de recolección de agua de lluvia. Los residentes de bajos ingresos, que enfrentaban costos de agua más altos, a veces no tenían suficiente agua para satisfacer las demandas básicas de actividades como cocinar y lavar la ropa.

En otras palabras, la sequía hizo que los ricos tuvieran más agua segura y estuvieran mejor equipados para enfrentar futuras sequías, a pesar de que estaban consumiendo cantidades insostenibles de agua.

La investigadora Savelli dice que los formuladores de políticas deberían pensar en términos de soluciones específicas y compensaciones.

"Antes de construir una represa adicional, las ciudades deberían considerar primero el consumo individual, no solo el promedio de toda la ciudad", dijo.

"Tal vez usted tiene una piscina, pero no mantiene el agua todo el tiempo o el gobierno podría cobrarle impuestos por el uso de agua que considera excesivo".

Es difícil imaginar soluciones como multas y restricciones que sean inmediatamente efectivas en lugares como Estados Unidos.

El caso de Los Ángeles, una ciudad con una marcada falta de fuentes de agua subterránea, es sintomático. En 2022, celebridades como Kim Kardashian, Kevin Hart y Sylvester Stallone fueron señaladas por burlarse descaradamente de multas y "avisos de exceso" por el uso excesivo de agua en tiempos de sequía.

"Para las celebridades, los músicos o los atletas que viven en el área, las sanciones monetarias no tendrán sentido para ellos porque no les importa. Tienen mucho dinero y, si quieren, podrían gastar US$ 5.000 al mes en una factura del agua", dijo Mike McNutt, vocero del distrito de agua local.

Después de una creciente frustración ante la ineficacia de la multas y los avisos de exceso de consumo, el distrito tomó el camino de la solución técnica e instaló dispositivos automáticos de restricción de flujo capaces de convertir el césped en marrón y reducir incluso el chorro de la canilla del lavatorio de Kim Kardashian a un simple goteo.