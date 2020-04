La estrategia de Ancap y el precio del petróleo

Por Jorge Castro Volpe

Muy interesante la nota referida a la imposibilidad de Ancap de aprovechar la baja del petróleo experimentada en los mercados internacionales en los últimos meses.

Quiero creer que no se trata de que la empresa estatal no pueda aprovechar la baja del mercado de petróleo sino mas bien la decisión de no compartir ese beneficio con el consumidor.

¿A qué me refiero? Las compañías que procesan commodities, como en el caso de Ancap, tienen la obligación de proteger las posiciones tomadas en materia prima a traves de los mercados de futuros para neutralizar abruptas bajas o subas de los mercados y con ello un fuerte impacto en los estados financieros.

Me costaría creer que en el caso de Ancap, por el tamaño y complejidad de la operación, no cuente con un avezado departamento de trading que proteja a través de la compra de opciones (puts o calls) las posiciones de materia prima.

¿En que compañía, a partir de la declaración de pandemia allá en el mes de febrero, no se profundizó el análisis de los efectos sobre la actividad, los activos y los pasivos? ¿A nadie se le ocurrió en el mes de febrero con el crudo Brent a US$ 50 que se podría profundizar la baja y con ello una desvalorización del inventario en existencia o a recibir? ¿El departamento de trading de Ancap no compró opciones de venta (puts) en ese escenario? De nuevo quiero creer que sí lo hizo, y el resultado es una fuerte ganancia sobre esa posición tomada.

En un mercado competitivo, la decisión de proteger las posiciones de inventario nos asegura tener costos alineados con el mercado y aquí el problema es que tenemos un monopolio, por lo que si se tomó esa cobertura, esta figurará en los balances como “otros ingresos” y no como una reducción del precio de compra beneficiando a los consumidores.

De no haber tomado una estrategia de cobertura estaríamos hablando de un problema bastante mas grave.