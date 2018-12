La foto de Axl Rose y Mickey Rourke y todos los memes que vinieron después

La imagen es una clara demostración de que el paso del tiempo arremete incluso en quienes llegaron a ser íconos de sensualidad de la década de 1990. El encuentro entre el vocalista de Guns N' Roses, Axl Rose y el actor estadounidense Mickey Rourke quedó inmortalizaron en una fotografía, pero el momento no quedó allí. Hubo un después que se vio durante toda la jornada de hoy en la catarata de memes que inundaron las redes sociales.

El intérprete de éxitos como Patience y Welcome to the Jungle y el protagonista de las películas Sin City y El luchador se encontraban en la tribuna de una pelea de boxeo en el Staples Center de Los Ángeles cuando fueron fotografiados.

En ambos casos es notoria la presencia de cirugías plásticas y esto fue carne de varias burlas en Twitter. Entre los distintos tuits se encuentran comentarios como: “El tiempo es cruel pero más cruel es el exceso de botox y cirugías plásticas” o “No sé si son Mickey Rourke y Axl Rose viendo box en Las Vegas o mis tías Marta y Mabel viendo a Dyango en el Gran Rex”.

Estamos solamente a pocos meses de que Mickey Rourke perfeccione su transformación en Fanny Mandelbaum. #MickeyRourke #AxlRose pic.twitter.com/NorVyNhC7O — MF Francesia (@mffrancesia) 4 de diciembre de 2018

Los quiero a los dos. Mucho. Pagaría por compartir una sobremesa con ellos. Pero temo que a la quinta copa les preguntaría cómo se pasa de ser íconos sexuales a amigas de Chiche Duhalde. pic.twitter.com/HEubgfl7ff — Ivan Noble (@ivannoble) 3 de diciembre de 2018

Esta foto de Mickey Rourke y AXL le hace mal a mis 90's... pic.twitter.com/vRJp0XF3n7 — Sebastián Volterri (@SebaVolte) 3 de diciembre de 2018