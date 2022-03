La guerra acelera la reconversión energética

El covid llegó en realidad luego de otra catástrofe, los incendios masivos de selvas desde Australia a Bolivia, desde la Siberia a Indonesia. No hemos aprendido mucho de lo grave de la situación climática, de lo frágil de la situación sanitaria y ahora nos adentramos a una guerra que no sabemos si es mundial o no, si es nuclear o no. Estamos como humanidad en un nivel inexplorado de riesgo y crisis. Y no solo por la invasión de Putin a Ucrania. Corea del Norte testea misiles intercontinentales, el intento de frenar el programa nuclear iraní sigue sin dar frutos. El precio del trigo se dispara lo que garantiza estallidos sociales en Medio Oriente y más fundamentalismo. Nuestro tiempo para aprender de la crisis y cambiar se agota.