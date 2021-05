La hazaña de Gallardo es comparada con la final de Madrid y a Enzo Pérez lo elevan junto a Francescoli

Por Sonia Ávalos, AFP

El River Plate de Marcelo Gallardo se abrazó nuevamente con la épica al derrotar 2-1 este miércoles al colombiano Independiente Santa Fe en la Copa Libertadores con un arquero improvisado arquero, Enzo Pérez, y sin ningún suplente por un brote de covid -19 en el plantel que afectó a una veintena de jugadores.

"Nunca se vivió una situación como la de hoy y seguramente quedará marcada a fuego. Era una situación adversa, muy difícil. Pero era posible (ganar) si hacíamos un esfuerzo parejo para defender a nuestro arquero y tratar de que no nos patearan", dijo el DT 'millonario' en rueda de prensa.

"Pudimos pegar en los momentos justos y después defendimos el resultado con hidalguía y con el corazón", amplió Gallardo, que lleva casi siete años al frente de un ciclo histórico en River.

Gallardo tuvo otra victoria épica

Los hinchas millonarios ya comparan esta hazaña con el título de Copa Libertadores que logró River ante su archirrival Boca Juniors en Madrid en 2018, en ambos casos bajo la batuta de Gallardo.

Enzo Pérez, un experimentado volante de 35 años que ha disputado los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, recibió la bendición de Gallardo para ir al arco y cumplió con creces con su función improvisada.

"Solo traté de enfocarme en ayudar al equipo", dijo. "Obvio que mis compañeros arqueros me escribieron y el entrenador de arqueros también me ayudó", añadió el integrante del seleccionado argentino, quien confesó todavía no haberse percatado del histórico triunfo.

Todos sus compañeros fueron a abrazar al nuevo ídolo millonario, un pedestal en el que solo tienen lugar unos pocos como Gallardo, el exjugador uruguayo Enzo Francescoli y el campeón mundial con Argentina en 1978, Noberto "Beto" Alonso.

Enzo Pérez en su partido histórico

Los cuatro porteros registrados en la lista de la Copa Libertadores están entre los contagiados por el covid-19 y River no pudo sumar otro en ese puesto, así como agregar nuevos jugadores de campo, por lo que no tuvo banco de suplentes.

Sorpresa y papelón en medio de la pandemia

Los goles de River anotados en el despertar del encuentro por Angeleri (3 minutos) y Julián Álvarez (6) generaron sorpresa ante un rival totalmente desconcertado.

Y aunque faltaba una vida para concluir el partido, el millonario supo mantener el triunfo y Santa Fe recién pudo descontar al minuto 83, pero no le alcanzó para evitar el papelón.

Juan Ignacio Roncoroni / AFP / Pool Una de las pocas intervenciones de Enzo Pérez

El partido tenía condimentos de inédito en medio de una pandemia que castiga sin tregua a la región, con casi un millón de muertos y, en el caso de Argentina, justo el día que se produjo el récord diario con casi 40.000 contagios.

Un intento por lograr sumar a un arquero juvenil a última hora fracasó el martes cuando la Conmebol lo denegó, amparándose en cuestiones reglamentarias. Gallardo había presentado una nómina de 32 jugadores sobre los 50 permitidos.

El presidente de la institución 'millonaria', Rodolfo D'Onofrio, consideró "ridícula" la situación, pero el club comunicó su decisión de jugar de todos modos para evitar sanciones.

El reglamento de la Conmebol establece que mientras se cuente con un mínimo de siete jugadores aptos de la lista de buena fe, los equipos deberán presentarse a competir.

Salida con los puños de Enzo Pérez

El avance sin freno de la pandemia en la región y la tozudez del fútbol por seguir adelante pese a la tragedia, pueden poner a prueba el reglamento.

Incertidumbre por la Copa América

"La situación es totalmente atípica, muy extraña, muy complicada. Salir a jugar este partido no será nada fácil. Ojalá que no pase nada y puedan terminar el partido y que River tenga un buen resultado. Es una situación muy comprometida", declaró al canal ESPN el entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni.

Los contagios en River también afectan a Scaloni, que debe completar con jugadores del ámbito local la lista de convocados para las fechas del clasificatorio sudamericano al Mundial de Catar 2022 del 3 y 8 de junio y luego la Copa América: "Ante esta situación tenemos que valorar bastante porque son muchos días de baja", advirtió el DT.

"Resulta desalentador confirmar que no alcanzó con diseñar procesos específicos y ampliar cuidados para evitar una espiral de contagios", admitió River en un comunicado.

Pérez en el arco millonario

Ni la prohibición de público, ni la suspensión de las concentraciones o las burbujas para entrenamientos fueron suficientes.

Pese a todo Argentina sigue firme en su intención de albergar la Copa América, de la que es organizador junto a Colombia.

Incluso, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, dijo el martes que su país estaría dispuesto a acoger en solitario el torneo de selecciones más antiguo del mundo, ante la difícil situación social que se registra en Colombia.