La “ideología de género” son los padres

"Es triste y doloroso el doble crimen en Paysandú. Vaya nuestra solidaridad con familiares, amigos y compañeros de las víctimas... Pero también es triste y lamentable el uso de niños para impulsar una ideología de género que solo provoca división y odio!!", escribió el senador Guido Manini Ríos en su cuenta de Twitter, junto a un video de una manifestación en Paysandú frente a un juzgado, por el asesinato de una mujer y su hijo.

Es triste y doloroso que una mujer y su hijo hayan sido asesinados por el hermano de ella. Es triste y doloroso que otra mujer y otro niño hayan sido víctimas de violencia doméstica. Es también triste y doloroso que otros niños sean testigos del horror, como los que por una u otra razón manifestaron en Paysandú cantando; "Y tiemblen, y tiemblen, y tiemblen los machistas, América Latina va a ser toda feminista", mientras portaban pancartas con frases como "Siempre con nosotros" y "Justicia por Giuliana y Mateo".

Todo es triste y doloroso, incluyendo el uso de este hecho, tal vez fortuito, tal vez ensayado (pero en todo caso, menor) para arengar contra una ideología que no existe, pero que cada vez más se menciona para seguir polarizando, como si de eso necesitáramos más. La ideología de género es un invento creado a medida de quienes no están de acuerdo con un fin relativamente universal y sin embargo inalcanzable hasta el momento según demuestra la historia: la equidad de género.

Es triste que una persona adulta arengue a niñitos, pero no porque no exista el machismo ni la violencia ni la inequidad de género ni otras inequidades, sino porque todos estos temas deben ser planteados de una manera cuidadosa y prolija ante mentes jóvenes que se están formando, que son las personas que queremos que en el futuro no violenten a otras por su género, entre otras violencias. Todo lo anterior, incluyendo la incomodidad de verlos repetir cánticos que no entienden, es triste, pero no tiene que ver con el feminismo entendido como lo que es: una lucha constante por la equidad de derechos de seres humanos, cualquier sea el sexo y el género con que hayan nacido o se definan.

No recuerdo nunca haber escuchado hablar de ideología de género durante los siglos y siglos en los que los hombres podían hacer casi todo y las mujeres mucho menos. No era una ideología de género que los hombres pudieran votar y tener propiedades y hacer todo lo que se les diera la gana, como sucedió en este país hasta entrado el siglo XX y como sigue sucediendo en demasiados lugares.

Pero es fácil instalar una narrativa de algo no existe en esta era de confusiones

Manini, al igual que otros dirigentes de Cabildo Abierto, se ha mostrado crítico con la llamada "ideología de género". En noviembre del año pasado, por ejemplo, durante una hora media previa en la Cámara de Senadores señaló que existe una "clara violación de la laicidad" en las escuelas, tanto públicas como privadas, donde docentes y directores "quieren inculcar determinados hábitos". "Induciéndolos a adoptar conductas propias del sexo opuesto, a la vez que les enseñan que la sexualidad es una construcción social por lo que están en entera libertad de elegir el sexo que quieran, sin atarse al que indica su biología”.

La ideología de género no existe. Puede haber y hay personas que odian al sexo opuesto, pero son individuos y no siguen una ideología, como si lo hace un fascista o nazi, por mencionar ideologías. Manini y muchos otros líderes de opinión utilizan el concepto inventado de manera negativa y despectiva, aludiendo a un supuesto carácter dogmático que tienen quienes apoyan las ideas de igualdad y respeto de las opciones sexuales que hacen las personas. Los movimientos feministas y de la diversidad, dicen quienes sostienen que existe una ideología de género, están para poner en peligro el orden social establecido. En esto último tienen razón, pero no tiene que ver con ideologías. Los movimientos feministas, la o él feminista individual, intentan cerrar brechas ancestrales que sistemáticamente perjudicaron a las mujeres y luego a quienes no se definían o no seguían un comportamiento sexual alineado a lo “natural”.

La ideología de género no existe como categoría dentro de las ciencias sociales. Y la igualdad de género (de derechos) no es una ideología, sino uno de los desafíos globales establecidos por Naciones Unidas. “La igualdad de género, además de ser un derecho humano fundamental, es imprescindible para lograr sociedades pacíficas, con pleno potencial humano y capaces de desarrollarse de forma sostenible. Además, está demostrado que el empoderamiento de las mujeres estimula la productividad y el crecimiento económico”.

La ideología de género no es una ideología, sino una estrategia de desinformación, tal como la define Karina Bárcenas, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), “que se emplea en redes sociales y entre grupos de la sociedad civil para popularizar un discurso que va en contra de derechos de mujeres y de la comunidad LGBTI+”.

La cuestión de inventar una ideología ya es algo complejo, pero si vamos más a fondo lo es más. “Los grupos religiosos, provida y que se oponen al matrimonio igualitario argumentan que la difusión de la ideología de género tiene como objetivo homosexualizar a niños para que ellos puedan elegir su género en los primeros años de primaria”, leí en un nota sobre el tema en Animal Político. Hay mucho de eso.

Así como la mujer que arengó a los niños le erró feo (pidió luego disculpas), porque nada hay más triste que ver a un adulto manipular a niñitos, quien sostiene que hay una ideología para “homosexualizar” a niños también manipula y de forma gruesa.

El concepto surgió en 1995 cuando el Vaticano buscó desarrollar un discurso luego de la alta repercusión pública de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing. Fue entonces cuando el Consejo Pontificio para la familia afirmó que “la ideología de género era una idea feminista” con la que se buscaba argumentar que la heterosexualidad no es obligatoria. El papa Francisco habló por primera vez de esta “ideología” en 2016, cuando dijo que se relacionaba con “procesos de enseñanza para que los niños puedan elegir su género”. Francisco se ha referido a la ideología de género como “una colonización ideológica que, tratando de eliminar las diferencias naturales entre las personas, acaba atentando contra la Creación”. Lo anterior se enfrenta a sus declaraciones de que se debe acompañar a las personas como lo hacía Jesús. Y que, al llegar al cielo, Jesús no le cerraría la puerta a un homosexual por su condición sexual.

El origen viene de antes, a partir del libro Agenda de género escrito por Dale O'Leary, una periodista católica conservadora norteamericana, en el que se presentaba el género como una “herramienta neocolonial de una conspiración feminista internacional”.

Radicalismos sobran en este mundo y fundamentalismos también, incluso entre movimientos feministas, no hay que ser ciego. Elizabeth Badinter se hizo popular por afirmar que el “instinto maternal” apareció en el siglo XIX y era una creación machista. Hay de todo en este mundo, incluyendo los que desinforman hablando de ideologías y de agendas macabras para cambiarle el género a un niño (?).

Giuliana Soledad Lara Ríos y su hijo Mateo Valentín Miños Lara seguramente nunca se detuvieron a pensar en “ideología de género”; tal vez ni siquiera en igualdad de derechos ni en feminismo. Fueron asesinados. Lo que vino después, incluyendo cánticos y declaraciones sobre ideologías inexistentes, no hacen nada para colaborar con la lucha ante la violencia de género, que existe, aumenta y sigue desequilibrando.