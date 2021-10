La importancia de desarrollar las habilidades de liderazgo

PorGonzalo Noya, socio de Xn Partners

En algunos circos les enseñan a los perros a caminar en dos patas. Con mucha paciencia el entrenador le da un reconocimiento al perro cuando se mantiene en dos patas (quizá con una galleta) y cuando baja sus patas le hace saber que eso no es lo que quiere para que el perro se mantenga erguido. Pero, ¿qué hace el perro cuando el entrenador se da vuelta? Seguramente vuelva a estar en cuatro patas porque esa es su naturaleza. El perro es perro y no quiere andar en dos patas.



De la misma forma siento que algunas personas en las organizaciones aplican su poder para que otros hagan lo que ellos quieren.

Algunos aplican además lo que se llama “micro management”, señalando todo lo que hay que hacer al detalle. Le hacen sentir a un colaborador cuando hace algo bien y lo premian, y cuando hace algo mal lo corrigen. Usan sus habilidades de gestión para asegurarse que las cosas ocurran, pero lo hacen de forma incorrecta.

En ocasiones esto provoca en algunos jefes la sensación de que no se pueden ir de vacaciones porque si lo hacen la operación se detendrá.

Es muy bueno aplicar gestión en las organizaciones, fundamental. Pero siempre y cuando lo hagamos correctamente.

La importancia de transmitir los valores



Cuando mi hija tenía cuatro años nos invitaron a todos los padres de la escuela a una charla con una psicóloga.

Era una mujer muy cálida que nos pedía que le trasmitiéramos valores a nuestros hijos desde muy chiquitos. Desde cosas muy simples, como que levanten el plato cuando terminen de comer y lo lleven a la cocina hasta cosas más profundas como la honestidad.

Los valores son muy importantes, decía, porque el día que tengan que tomar las decisiones más importantes en su vida ustedes no van a estar presentes. Cuando les ofrezcan droga, o robar algo, ustedes no van a estar ahí y van a tener que decidir ellos solitos.

Y para finalizar dijo una frase que me llegó hondo: “los verdaderos padres se ven cuando no están”.

Esa frase me hizo entender mucho mejor el poder del liderazgo. Usted puede obligar a las personas para que hagan lo que necesita aplicando sus habilidades de gestión. Pero cuidado, porque si a la persona no le gusta hacer esa tarea o no quiere, es probable que, al igual que el perro, cuando usted se dé vuelta la deje de hacer.

Pero con liderazgo ocurre algo completamente diferente. Las personas hacen la tarea porque saben qué es lo que hay que hacer, lo hacen comprometidas, aunque usted no esté.

Y la buena noticia es que las habilidades de liderazgo se pueden desarrollar, no están reservadas solo para aquellos que vienen con un don de nacimiento.

Existen métodos concretos para hacerlo. En Xn nos dedicamos a apoyar a las personas que quieren desarrollar estas habilidades con nuestro Programa de Desarrollo de Habilidades de Liderazgo y Gestión.



Yo tuve que tomar decisiones difíciles en mi vida, y recuerdo que en esos momentos pensaba: ¿Qué me diría mi abuela? O ¿qué me diría Gonzalo, uno de mis mejores amigos que no está más con nosotros?

Y en esos momentos sabía qué me hubiesen dicho. l