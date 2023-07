La indignación de Lucas Nardi, DT de City Torque, por el arbitraje de Tejera contra Peñarol

El entrenador argentino de Montevideo City Torque, Lucas Nardi, se mostró indignado por el arbitraje de Gustavo Tejera en el partido que su equipo perdió 2-0 este lunes contra Peñarol en la cuarta fecha del grupo A del Torneo Intermedio.

Entrevistado por VTV, con una primera pregunta que apuntó al arbitraje, Nardi respondió: "No es molesto. Nosotros nos jugamos nuestro trabajo, entrenamos toda la semana, estamos jugando cosas importantes. Me parece que lo vieron todos. No entiendo por qué no lo cobra".

En el partido, el banco de City Torque protestó dos penales: una mano de Sebastián Cristóforo en el primer tiempo y una supuesta falta de Léo Coelho sobre Sebastián Guerrero en el arranque del complemento.

Sobre la primera incidencia, Nardi dijo: "Las manos son interpretación del árbitro. A veces las cobra, a veces no las cobra. Perfecto. Pero la otra fue penal. Cambia el partido. Entonces que no jueguen con el trabajo nuestro".

"No hablo con los árbitros. La vez que quise hablar, con respeto, me echaron. Una vez dije 'córner' y me sacaron amarilla. Pregunté '¿por qué me sacás amarilla?' y me echaron", afirmó.

"Felicito a Peñarol, dos golazos, no hablo de la virtud del rival ni de los defectos nuestros. Que cada uno haga el trabajo que corresponde. No tiene razón de ser el penal que no nos cobran hoy, no entiendo por qué no lo cobró. Es muy fácil no cobrarnos un penal a nosotros porque en la semana nadie dice nada, por eso quise hablar. Nadie dice nada. ¿Quieren que perdamos, quieren que nos vayamos al descenso? Vamos a seguir insistiendo", dijo.

"Después cuando pedís explicaciones no se puede hablar, es un abuso de autoridad: roja, roja, roja", expresó Nardi.