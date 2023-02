No sería de extrañar que, al ritmo que van las cosas, este tipo de artículos pudieran ser escrito mediante alguna mecanismo de Inteligencia Artificial como el chat GPT de Open AI, o el Bard de Google o el Bing de Microsoft, quien hizo un acuerdo con Open AI y tomó la delantera. Por ahora todo es experimentar con robots que tratan de imitar lo más posible a un ser humano. Incluso hasta expresar sentimientos, cosa que generó problemas esta semana con la versión experimental de BING, según informó ayer viernes The New York Times.

Pero la mayor excitación es a nivel general en las interacciones de los usuarios con el Chat GPT de OpenAI, ya que responde rápidamente preguntas complejas aunque con la limitación de que sus conocimientos no han sido actualizados más allá de septiembre de 2021. Este hecho me llevó a una pequeña discusión cuando le pregunté quien había ganado el Mundial de Qatar. El bot me dijo: “Lo siento, como modelo de lenguaje, no tengo la capacidad de predecir eventos futuros con certeza ya que mi conocimiento se detiene en setiembre de 2021. El Mundial de Qatar está programado para llevarse a cabo en noviembre y diciembre de 2022, por lo que aún no se ha jugado. Tendremos que esperar hasta que el torneo tenga lugar para conocer al ganador”. Le respondí: “el ganador fue Argentina” y me contestó muy cortésmente: “Gracias por la actualización. Si Argentina ganó el Mundial de Qatar, entonces felicidades a la selección Argentina por su victoria en el torneo. Me alegra saber que lograron alzarse con el título mundial”. Con la duda de si habrá incorporado ese dato a su conocimiento detenido en setiembre de 2021, se lo pregunté de nuevo pero insistió en que el Mundial de Qatar aún no se había jugado. Preferí entonces ir por algo más conceptual como hizo en Argentina el diputado cordobés Rodrigo de Loredo del bloque Evolución Radical (Juntos por el Cambio) en la reunión de la comisión parlamentaria que trata el juicio político a los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Comenzó a leer De Loredo: “Es importante destacar que la independencia del Poder Judicial es fundamental para la protección de los derechos y libertades individuales, así como para asegurar que las leyes y las políticas sean aplicadas de manera justa y equitativa. Si los gobiernos populistas logran controlar el Poder Judicial, es posible que se produzcan abusos de poder y se socave la Justicia, lo que puede tener graves consecuencias para la democracia y la sociedad en general”. “Por lo tanto, es esencial que todos nos esforcemos por proteger la independencia del Poder Judicial y garantizar que los tribunales puedan funcionar de manera libre e imparcial. Esto puede lograrse a través de la participación activa de la sociedad en la defensa de los valores democráticos, así como de la vigilancia, y denunciar cualquier intento de controlar el Poder Judicial por parte de los gobiernos populistas”, agregó. “En conclusión: la independencia del Poder Judicial es un valor fundamental en cualquier sociedad democrática y debemos trabajar juntos para protegerlo y garantizar que la Justicia prevalezca”, concluyó De Loredo. Hasta aquí nada que no hubiera dicho alguien que defienda la separación de poderes y la independencia de la justicia ante los embates desesperados del kirchnerismo. Pero a continuación De Loredo señaló: “Este texto, presidenta, no fue escrito por mí, ni tampoco por nadie que integre mi equipo, ni por ningún diputado de mi bloque, ni es un texto que haya sido escrito por juristas y politólogos, que tenemos en abundancia en la Argentina. Este es un texto que fue escrito recién, por un chat de inteligencia artificial, GPT-3, que tiene un modelo de 175 millones de parámetros para construirse, y que contestó la pregunta ‘¿Por qué los populismos en el mundo tienden a controlar los poderes judiciales de sus Estados?’”. Y a continuación De Loredo dijo a la presidenta de la comisión Carolina Gaillard, del Frente de Todos. “Esto es el futuro, presidenta, y nos depara una inmensa cantidad de incertidumbres sobre lo que vendrá. Pero pareciera ser, presidenta, que el futuro, a ustedes (los kirchneristas), les tiene picado el boleto”. Más allá de las batallas, verbales y reales, entre oficialismo y oposición en Argentina, en este caso en una batalla clave para el presente y sobretodo el futuro del país vecino como es la de salvaguardar la independencia de la justicia y el principio de la separación de poderes, llama la atención como el chat de Inteligencia Artificial describe con absoluta claridad un tema de naturaleza conceptual. El chat CPT-3 no tiene nada que envidiarle a Montesquieu, aunque quizá el gran pensador sea uno de los 175 millones de parámetros en los que se basa el Chat para responder. Con todo, que tome como referencia a Montesquieu y no a Rousseau o a Hobbes es una muy buena señal para la humanidad y mala para los populistas que pretenden destruir los regímenes republicanos. Aproveché para formular la misma pregunta al chat GPT-3 y recibí una respuesta similar aunque con un párrafo adicional que dice: “Es importante destacar que el control del Poder Judicial no es exclusivo de los gobiernos populistas, sino que también puede ser utilizado por otros tipos de regímenes autoritarios o antidemocráticos. En cualquier caso, el control del Poder Judicial es una amenaza significativa para la democracia y el estado de derecho, ya que socava la independencia y la imparcialidad de los tribunales, lo que puede tener consecuencias graves para la justicia y los derechos humanos”. Se ve que el Chat GPT-3, aunque está actualizado hasta setiembre de 2021, va refinando sus conceptos. Puede que no sepa aún quien ganó el Mundial de Qatar, pero se ve que sabe muy quien era Montesquieu y la influencia que tuvo en evolución de las instituciones políticas y en la edificación de un régimen republicano. Es una gran cosa.