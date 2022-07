La judicialización de la ciencia y lo que se puede venir

El espectro político-científico-judicial uruguayo no esperaba lo que finalmente pasó y ahora está todavía en shock. Un juez civil dio lugar a un recurso de amparo y obligó al Ministerio de Salud Pública a suspender la vacunación contra el coronavirus para menores de 13 años. Alejandro Recarey consideró en su sentencia “ilegal” e “inconstitucional” la campaña de vacunación y consideró que el hecho de que no sea obligatoria no alcanza para amparar la inoculación de niños, porque la “falta de información” lleva a que los responsables de los menores no puedan decidir cabalmente si es razonable vacunarlos o no.