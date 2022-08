La luz que se apaga de a poco: el rendimiento de Walter Gargano viene en franco descenso

La noche que Mauricio Larriera se despidió de Peñarol como director técnico tras caer en la hora ante Fénix 1-0 en el Estadio Campeón del Siglo, daba inicio al Torneo Clausura. Esa noche, el entrenador que luego dejaría el cargo, dejó a Walter Gargano como suplente.

No era la primera vez, ya había acontecido en otras oportunidades, pero era un mensaje.

Además, el capitán de Peñarol desde hace tiempo que lucha contra una lesión que se fue transformando en crónica que es la sinovitis de una de sus rodillas. No lo deja entrenar bien y se pierde algunos partidos.

Eso en cualquier jugador, complica, pero mucho más cuando este tiene 38 años.

Con la llegada de Leonardo Ramos, quien ya lo había tenido en su pasaje anterior y no solo eso, sino que el futbolista llegó con él como DT, volvió a la titularidad, ya que el técnico les dio un voto de confianza a quienes ya conocía. Es el mismo caso de Lucas Viatri, por ejemplo.

Gargano es Peñarol como Peñarol es Gargano. De eso no caben dudas. Se complementan, se retroalimentan.

Staff Images / Conmebol

La alegría por uno de tantos triunfos con el manya

Fue determinante, ganó tres veces el Uruguayo con el club, y en dos ocasiones la Supercopa Uruguaya.

Desde hace un par de temporadas que además es el capitán el equipo, quien lleva la voz de mando en el vestuario y en la concentración de Los Aromos. El encargado de encabezar las reuniones del plantel con los dirigentes.

Es resiliente y se levantó una y mil veces de lesiones muy feas, para volver a ser quien fue. Y eso hay que valorarlo por demás.

En su primera temporada, fue una figura extraordinaria para darle al equipo de Ramos el título uruguayo.

Leonardo Carreño

La primera lesión de rodilla fue en la derecha contra Cerro en el Tróccoli; su gesto de dolor lo dice todo

Pero en marzo de 2018 se rompió los ligamentos de la rodilla en el Tróccoli en partido ante Cerro. Regresó siete meses después, en octubre, nada menos que en un clásico y fue otra vez decisivo con su juego para arrebatarle el título a Nacional.

Tras renovar contrato en octubre de 2019, en noviembre se volvió a romper los ligamentos de la otra rodilla en un clásico.

Diego Vila

Su segunda grave lesión de rodilla sufrida en un clásico

Otra vez el club lo esperó -en esta nueva ocasión, fueron nueve meses- y otra vez reapareció como un grande.

Fue nuevamente campeón uruguayo, por primera vez, como capitán, y su contrato se extendió automáticamente por seis meses a fines del año pasado.

El 1° de julio y con 38 años, extendió por un año más su vínculo con el club, con seis meses más si juega el 60% de los partidos. De ser así, se iría de Peñarol prácticamente con 40.

Sin contar obviamente, sus graves lesiones de rodilla que lo dejaron, entre ambas, un año y cuatro meses fuera de los juegos, el actual capitán aurinegro se perdió 24 partidos por otras lesiones.

Gargano suma 145 encuentros en Peñarol y cuatro goles convertidos desde que llegó a fines de julio de 2017.

Pero con él sucede un hecho difícil de explicar y que la propia naturaleza se está encargando de hacerlo.

Más allá de esa fortaleza anímica que él tiene y de la cual ya se escribió líneas arriba, de esa fuerza de voluntad que ayuda con clase para aportar en los momentos más álgidos en el equipo, el Gargano de los últimos tiempos ya no es el mismo.

Que quede bien claro: no se trata de un exjugador. Tiene aún para dar. Pero el hilo del carretel ya se ha acortado demasiado.

AFP

Una noche soñada: ganarle a Nacional en el Gran Parque Central siendo la enorme figura del equipo; fue en julio del año pasado

Hace un año y un mes, exactamente, como sucedió en otras ocasiones, hizo que todos hablaran de él por lo que mostró en un partido.

“El mejor jugador de la cancha. Distribuyó juego, apareció en ofensiva, hizo amonestar a Armando Méndez y repartió clase de fútbol. Cuando Gargano aparece de verdad, Peñarol siempre saca buenos resultados. Fue el dueño del Gran Parque Central”, escribió Referí cuando Peñarol le ganó 2-1 a Nacional el clásico de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana el 15 de julio del año pasado.

Inés Guimaraens

Gargano con el premio al Mejor Volante del fútbol uruguayo que ganó en la encuesta Fútbolx100 de El Observador

Al finalizar el Uruguayo como campeón, fue elegido en la encuesta Fútbolx100 de El Observador, como el mejor volante de 2021. Fue la tercera vez que lo consiguió, y lo hizo con el 50% de los votos.

Pero los tiempos están cambiando y su lentitud complica al juego del equipo de Leonardo Ramos. Está claro para el futbolista y para el entrenador, que no está para jugar los 90 minutos y por eso salió en las dos presentaciones tras el retorno del DT.

Contra Defensor Sporting su aporte fue bajo, y ante Albion, no mostró mucho más.

@CampeonatoAUF

Su penúltimo partido con Peñarol ante Defensor, en el que no se vio su juego habitual

El fútbol de la mitad de la cancha de Peñarol se hace lento, no existe velocidad no solo con la pelota, sino de reacción, y muchas veces, los zagueros son los que quedan pagando.

Defensor lo supo aprovechar para llegar en varias ocasiones con peligro; Albion, no.

Esa es la cara de Gargano que se ha visto últimamente. Lejos del jugador que fue y que aún puede ser otra vez, al volante le falta repentización, precisión y, sobre todo, mayor conexión con Sebastián Cristóforo y los extremos.

¿Esto implica que no lo podrá volver a lograr? No. Simplemente, su presente no es el mejor y Peñarol lo siente, porque se trata de un jugador que dio todo y que pude darlo de nuevo, pero que en la actualidad, no viene rindiendo en un nivel acorde.