¿Qué dijo Klopp sobre la expulsión de Darwin? "Esa no es una forma de reaccionar"

El entrenador de Liverpool Jürgen Klopp se mostró muy molesto por la expulsión que sufrió Darwin Núñez en el partido que su equipo empató este lunes con Crystal Palace en la segunda fecha de la Premier League.

"En el segundo tiempo volvimos a tener un inicio positivo, pero luego vino la tarjeta roja", dijo Klopp al analizar el partido entrevistado por Sky Sports.

"No la protesto porque porque por supuesto que era para tarjeta roja. Él fue provocado todo el tiempo, pero no es la manera en la que nos tenemos que comportar", dijo sobre el empujón del danés Joachim Andersen y la reacción del uruguayo.

En la primera toma que se vio por televisión, Andersen cargó sobre Núñez y lo empujó de atrás luego de un intento ofensivo de Liverpool que terminó en una fallida chilena de Luis Díaz.

Sin embargo, luego se vio otro video donde en el inicio de la jugada, Andersen cargó de atrás contra Núñez y este reaccionó con un cabezazo hacia atrás, con la nuca, que generó la molestia del defensor y su posterior recriminación contra el artiguense.

"Empatamos cuatro minutos después y con 10 hombres hicimos un gran esfuerzo. Me siento orgulloso del equipo dadas las circunstancias en las que terminamos jugando", declaró Klopp sobre el empate de su equipo,

Consultado por el daño que le hizo al equipo la expulsión de Núñez, Klopp bufó y dijo: "Él está molesto consigo mismo, voy a hablar con él de que no tiene sentido, pero no quiero hablarlo mucho públicamente. No es en absoluto la dirección en la que queremos ir. El desafío del segundo tiempo hubiera sido diferente sin esa expulsión. Esa no es una forma de reaccionar".

"No sé exactamente cuánto tiempo va a estar suspendido. Usaremos el tiempo para hacer trabajos físicos, no para castigarlo sino para que vuelva más fuerte, es lo que intentaremos", agregó.