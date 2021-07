La Mutual trabaja con 20 futbolistas que pidieron asistencia por depresión

La Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales continúa trabajando de forma mancomunada con la Secretaría Nacional del Deporte (SND), el programa Gol al Futuro y con la Sociedad Uruguaya de Psicología en el Deporte (Supde) para la prevención de casos de suicidio en los jugadores de fútbol.

Los casos de Williams Martínez, quien se quitó la vida el pasado sábado a los 38 años, y de Emiliano Cabrera, este jueves a la noche -aunque la noticia se conoció el viernes de noche-, de 27 años, volvió a encender las alarmas en todo el fútbol uruguayo.

El presidente de la Mutual, Diego Scotti, habló con Referí respecto a cómo afronta la gremial estos difíciles momentos.

“Ya estábamos trabajando y tuvimos una devolución de parte de la SND, Gol al Futuro y Supde. Tenemos un convenio y estamos abordando el tema a medida que se detectan casos y jugadores que piden ayuda y los canalizamos con ellos y con algún otro psicólogo”, afirmó el titular del gremio de los futbolistas.

Scotti sostuvo que están “derivando casos y eso es bueno porque es un tema muy complicado. Estamos muy preocupados”.

Después de que sucedió el suicidio del Morro García en febrero pasado en Mendoza, Argentina, la Mutual encaró aún con mayor ahínco la situación que se vive “y queremos seguir de esa forma, sin que nadie nos frene. La idea es trabajarlo con estos muchachos que se siguen acercando o llamando por teléfono para conseguir una guía en sus vidas”.

Gustavo Zamora

La muerte de Williams Martínez sirvió como una especie de faro para que otros futbolistas que se sentían deprimidos, pidieran ayuda en estos días

Según dijo Scotti, “hay que dar una señal urgente a la brevedad y se está por definir una línea de contención para colaborar desde nuestro punto de vista, para que los jugadores lo puedan expresar, que lo hablen, que no se guarden nada en una situación así (de posible depresión)”.

El dirigente gremialista y exfutbolista con muchos años recorridos dentro de las canchas, sostuvo además que “no es un tema sencillo, pero se pueden evitar situaciones fatales como las que han ocurrido. Eso dicen los profesionales”.

Falta de profesionales

Scotti admitió a su vez que “la gran mayoría de los clubes uruguayos, no tienen profesionales para abordar este tema. En algunos casos, les falta abordar desde la parte de las divisiones inferiores, y en otros, sí cuentan con profesionales en inferiores, pero no en el plantel principal”.

“Esto hay que trabajarlo desde las inferiores, durante la carrera profesional y también la etapa de transición del futbolista, que es la que más nos preocupa, porque no tiene oportunidades de dónde jugar”, afirmó.

La intención de la Mutual junto al grupo que está trabajando en conjunto es poder brindarle herramientas a los futbolistas a través de la educación.

“Educar desde los aspectos emocionales y económicos para que cuando (los jugadores) se encuentren en el final de su carrera, tengan un cierto respaldo e invertir bien ese dinero, porque nuestra carrera es muy distinta a muchas otras. Hacemos el dinero en un arranque, pero hay que saberlo trabajar, porque después hay que acomodarse a otros ingresos”, añadió.

Diego Battiste

Scotti junto a otros compañeros de la Mutual, estuvieron en el velatorio de Williams Martínez el pasado lunes

La intención de Scotti y de la Mutual es definir “a la brevedad” una estructura entre todas las partes. Asimismo, considera que también “es un tema de estado por ser un tema social”.

La idea que viene trabajando la Mutual “es que sea para el futbolista no solo profesional, sino para las formativas, el fútbol amateur, el femenino y después extrapolarlo al otros deportes, que no sea exclusivo del fútbol, como se hizo con el proyecto educativo”.

Por eso existe ansiedad en formar una estructura que ataque esta problemática.

Según admitió Scotti a Referí, en la actualidad hay “unos 20 futbolistas, libres, con equipo y retirados, quienes están siendo atendidos por los psicólogos por temas de depresión. Por suerte estamos recibiendo ese tipo de llamados”.

El presidente de la Mutual, también indicó que luego de la muerte de Williams Martínez, durante esta semana, han recibido algunos llamados para conseguir ayuda, por lo que su deceso funcionó de alguna manera como un llamador para jugadores que se encontraban con depresión.

La depresión en el fútbol

En abril de este año, Nahuel Tuya contó a Referí que dejó de jugar en Montevideo City Torque por depresión y que pasó por momentos muy complicados.

“Después de casi un año que apareció esto en mí, me toca tomar esta decisión. Casi un año sufriendo de un trastorno de pánico, ansiedad y depresión. Solo los que lo viven, saben lo que es (…). Sentía que la muerte se acercaba, pensamientos negativos, en fin, no veía salida. Si conocés a alguna persona que sufre de lo mismo, no la dejes sola. (…) Me duele apartarme de esto que tanto me gusta (el fútbol), de mi supuesto sueño, pero hoy lucho por mi bien”, escribió en su cuenta de Instagram.

Nahuel Tuya dejó de jugar en Montevideo City Torque debido a un cuadro depresivo

La depresión, crisis de pánico o la ansiedad “no es como cualquier enfermedad, no te curás así nomás. Aparece de la nada, en el momento menos esperado, un día estás bien y te querés comer el mundo y al otro no te podés levantar de la cama”.

El exfutbolista explicó que se enojaba cuando su novia y su madre le pedían que buscara ayuda. “Fue un trago amargo de apartarme de mi supuesto sueño, porque me había ido a Montevideo a jugar y no es solo el sueño, la familia se pone contenta, vos cargás con la responsabilidad de darle lo mejor a tu familia, intentar mejorarlos económicamente a tus viejos que hicieron todo por vos cuando eras más chico. Me queda ese trago amargo de no poder decirle a mis padres: ‘No trabajen más, tengo un contrato y me voy a jugar a tal lado’. Pero la decisión que tomé, no me voy a arrepentir nunca porque lo hice por mi salud mental. Me va a quedar ese trago amargo, pero no tengo arrepentimiento. Me desahogué por Instagram, y fue increíble la gente que me escribió que estaba al borde del suicidio".

El fútbol era el gran sueño de Nahuel, pero debió dejarlo por su estado de salud

Y añadió: “Yo pensaba en la cancha ‘el fútbol ya no me divierte, no quiero estar dentro de la cancha’. Lo que era mi lugar favorito del mundo, después era el peor del mundo, había perdido la pasión. Sinceramente, jugaba los partidos por mis compañeros, porque yo no tenía ganas de estar dentro de la cancha, tenía miedo de que me pasara algo y de fallarle al equipo, de no rendir. Muchas veces jugué sintiéndome mal y mis compañeros no lo notaban porque lo hablé con ellos, mientras yo sentía que se me caía el mundo, y es algo horrible. No se ve, pero se sufre muchísimo y hay muchísimas personas que lo padecen”.

La depresión lo llevó por un camino oscuro y difícil, y estuvo a punto de lo peor. Así lo comentó: “Un día estaba esperando el ómnibus para ir a la práctica y tenía más ganas de tirarme abajo del ómnibus, que de subirme al bondi para ir a practicar. Tenía pensamientos horribles, negativos, no veía salida, no veía luz, no podía, sentía que se me acababa el mundo. Llegué a pensar lo peor, con pensamientos suicidas”.

“Algo me hablaba en la cabeza y me decía ‘mirá que rápido viene ese bondi (como para tirarme)’ y le agarraba fuerte la mano a mi novia y pensaba ‘no, tenés que ser más fuerte que cualquier pensamiento, que se vaya todo esto’ y gracias a Dios que no llegué al punto máximo que es eso que te lleva la ansiedad, el pánico y la depresión, porque uno siente por dentro que se muere lentamente y que la vida no tiene sentido. Pero no es así. La vida es hermosa y hay que buscarle siempre la vuelta”, dijo Nahuel.

Como sucede muchas veces, los propios familiares o quienes están con gente que padece esta patología, no se dan cuenta de lo que sufre la otra persona.

Nahuel Tuya hoy vive un presente mejor, luego de haber atravesado un momento muy complicado

Después que se desahogó por redes, lo llamaron del club para pedirle disculpas “y yo les dije al contrario, porque siempre estuvieron muy pendientes de mí. Este es otro partido, pero el partido de mi vida, quiero ganar este partido, después veré si vuelvo al fútbol”.

Su vida cambió por completo con la ayuda de profesionales y también, claro, de su familia que siempre lo apoyó.

"No hay que tirar la toalla si estás en el piso, la única salida es para arriba, más para abajo no se puede, hay que mirar para arriba, depende de uno mismo y pensar en las ganas de vivir. Reitero, la vida es dura, duele, pero depende de donde la mires", finalizó.