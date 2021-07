Saric, Schulmeister, Enke, Toresani, el Morro: con Martínez se amplía la lista de futbolistas que se quitaron la vida

El mundo del fútbol volvió a quedar en shock este domingo al enterarse de que el zaguero uruguayo Williams Martínez, quien defendía a Villa Teresa, se suicidó a los 38 años.

En febrero de este año, Uruguay y Argentina también vivieron días de honda tristeza cuando el delantero de Godoy Cruz Santiago "El Morro" García, también se quitó la vida.

Santiago García, goleador en Godoy Cruz

La historia del fútbol tiene un montón de nombres de protagonistas que llegaron a tomar la fatal decisión. A nivel local e internacional.

En Uruguay es famoso el caso de Abdón Porte, quien da nombre a una de las tribunas del Gran Parque Central. Se suicidó en 1918 cuando se enteró de que perdió la titularidad en Nacional.

El boliviano Ramiro "Chocolatín" Castillo, mundialista en 1994, se quitó la vida en 1997 tres meses después de sufrir la muerte de su hijo Juan Manuel a causa de una hepatitis.

En el año 2000, el fútbol argentino se sacudió por el fallecimiento de un joven y promisorio talento de San Lorenzo, Mirko Saric.

Debutó en 1996 en el primer equipo del ciclón, y se suicidó en abril del año 2000, cuando se recuperaba de una rotura de ligamentos.

"Era un chico muy sensible. No entendía las cosas malas, las injusticias. A él esos temas le hacían muy mal. Nosotros teníamos que hablarle demasiado para que saliera de un problema de la vida diaria. Eran todas cosas que tenían solución, pero él las tomaba de una manera muy drástica. Era muy frágil, no aceptaba la maldad", le contó a Olé su hermano Martín, 20 años después del trágico suceso.

Tres años después se suicidó el golero de Huracán, Sergio Schulmeister.

En una nota con Infobae, el psicólogo deportivo Marcelo Roffé expresó: "En una entrevista que me hicieron en 2009 yo decía que el de arquero es un puesto ingrato y de mucha soledad, donde orilla la sensación de fracaso. Es de alta exposición y exigencia. En aquel momento, 5 de los últimos 9 casos de suicidio eran o habían sido arqueros: Osvaldo Toriani, Alberto Vivalda, Luis Ibarra, Sergio Schulmeister y Mariano Gutiérrez. Uno que impactó mucho fue el alemán Robert Enke, que iba a disputar el Mundial 2010 y se quitó la vida a los 32 años. Su mejor amigo escribió un libro recomendable llamado Una vida demasiado corta. Su padre, Dirk Enke, dice allí: ‘Desde temprano tuvo miedo al fracaso cuando jugaba ante compañeros mayores. Estaba atrapado en su elevada autoexigencia’. Este jugador alemán tenía una depresión, como en la mayoría de los casos donde se produce un suicidio”.

Robert Enke había destacado en Borussia Mönchengladbach y en Benfica cuando pasó a Barcelona en la temporada 2002-2003. Un flojo partido ante Novelda, por Copa del Rey, le costó que Louis Van Gaal no lo tuviera más en cuenta.

El defensor Frank De Boer declaró que tanto él como el golero pudieron haber "hecho más en los goles" y la prensa le preguntó a Enke tras el partido si sentía que su actuación podía costarle el puesto en Barcelona.

Tras pasar por Fenerbahçe también con críticas, el golero relanzó su carrera en Hannover 96. Era uno de los goleros de la selección que aprontaba para ir al Mundial de Sudáfrica 2010 cuando un día le dijo a su esposa Teresa que se iba a una práctica aunque su equipo tenía día libre. Se quitó la vida arrojándose a las vías de un tren.

En 2014, el defensor alemán Andreas Biermann también se quitó la vida. En 2009 había sido tratado por depresión.

El argentino Julio Toresani, exjugador de River Plate y Boca Juniors, se suicidó en abril de 2019, tras un breve pasaje como entrenador de Rampla Juniors.

Problemas económicos y familiares se tejieron entonces como hipótesis de su falta decisión.

El sábado, lamentablemente, la lista se ensanchó con el zaguero uruguayo Williams Martínez.