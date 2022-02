La nueva regla que Mark Zuckerberg impuso en el metaverso para evitar “violaciones virtuales”

Luego de que una mujer denunciara haber sido "violada virtualmente" en el metaverso de Facebook, Mark Zuckerberg tomó medidas para que su servicio sea un lugar para pasar bien y un punto de encuentro libre de violencia o abuso.

La compañía condenó el manoseo y la violación y por eso cambió ciertas políticas para que eso no ocurra en el metaverso y sea un espacio seguro.

Meta decidió introducir una distancia obligatoria entre los avatares que interactúen en el metaverso. Esto permitirá mantener una distancia de seguridad para que no se cometa ningún tipo de abuso.

El límite se introducirá entre avatares en Horizon Worlds, donde las personas pueden conocer a otros usuarios de realidad virtual, también se aplicará en Horizon Venues, donde se organizan conciertos y espectáculos de todo tipo.

Estos dos espacios son los que más usuarios acumulan, y donde hay más probabilidades que suceda algún tipo de abuso.

La distancia entre avatares será de 1.2 metros. "Un límite personal evita que nadie invada el espacio personal de tu avatar. Si alguien intenta ingresar a su límite personal, el sistema detendrá su movimiento hacia adelante cuando llegue al límite", anunció la compañía.

Esta es la primera medida tomada pero Meta no descarta implementar nuevas políticas e incluso permitir que cada usuario pueda configurar sus propias normas.

El caso de la controversia

“A los 60 segundos de conectarme fui acosada verbal y sexualmente”, dijo Nina Jane Patel, investigadora británica de 43 años tras su experiencia dentro del metaverso de Facebook.

“Tres o cuatro avatares masculinos, con voces de hombre, violaron virtualmente a mi avatar y sacaron fotos”, explicó. Agregó que cuando intentó escapar de la situación le gritaron cosas como: “No hagas como que no te ha gustado” o “vete a tocarte con la foto”.

Patel consideró su experiencia como chocante, entró al metaverso "Horizon Worlds" como parte de un proyecto de investigación que está realizando sobre el tema.

Tras contar lo que le había sucedido recibió acusaciones y recriminaciones en las que le dijeron que no usara un avatar femenino o "no seas estúpida, eso no es real". Pero la investigadora denunció que la realidad y la ficción pueden ser confusas en la experiencia de la realidad virtual.

Para ella fue una "pesadilla surrealista" ya que sintió como si hubiera sucedido en la vida real debido al avance tecnológico de la simulación. Señaló que su reacción "fisiológica y psicológica" fue similar a la que sucede en la vida real.

“La realidad virtual en esencia se diseñó para que la mente y el cuerpo no puedan diferenciar las experiencias virtuales/digitales de las reales”, concluyó Patel.