La oposición denuncia que el gobierno de Bielorrusia desvió un avión para detener a un periodista crítico

La cadena Nexta dijo que su exeditor Roman Protasevich fue detenido cuando el avión aterrizó en Minsk, la capital de Bielorrusia.

Los medios estatales de Bielorrusia dijeron que el avión fue desviado por una amenaza de bomba pero que no se encontraron explosivos.

Varios países europeos reaccionaron acusando a Bielorrusia de "terrorismo de Estado" y exigiendo un castigo.

Figuras políticas de toda Europa han pedido a la Unión Europea y a la OTAN que intervengan.

La líder opositora bielorrusa Svetlana Tikhanovskaya, derrotada por el presidente Alexander Lukashenko en las elecciones del año pasado que muchos vieron como fraudulentas, se sumó a las voces que reclaman la liberación de Protasevich.

Desde la elección de agosto del año pasado, Lukashenko, de 66 años y que ha gobernado el país desde 1994, ha arremetido contra las voces críticas. Muchas figuras de la oposición han sido arrestadas o forzadas al exilio, como el caso de Tikhanovskaya.

El vuelo FR4978 estaba en ruta de Atenas a Vilnius, en Lituania, el domingo cuando giró al este hacia la capital bielorrusa, Minsk, poco después de llegar a la frontera de Lituania.

En un comunicado, la compañía aérea Ryanair dijo que "el control aéreo bielorruso notificó a la tripulación una potencial amenaza de seguridad y dio la instrucción de desviarse al aeropuerto más cercano, Minsk".

La trayectoria aérea sugiere que en realidad el avión estaba en ese momento más cerca de Vilnius que de Misk.

Ryanair dijo que ya una vez aterrizado no se encontró nada y que el avión recibió permiso para seguir volando cinco horas después.

"Ryanair ha notificado a las agencias nacionales y europeas de seguridad y pedimos disculpas a todos los pasajeros afectados por este retraso fuera del control de Ryanair".

La compañía aérea no mencionó en ningún momento a Protasevich, cuyo arresto fue informado primero por Nexta.

El editor en jefe de Nexta, Tadeusz Giczan, tuiteó la frase de un pasajero del avión que dijo que Protasevich le había dicho que una vez que estuvieran en tierra en Minsk sería "ejecutado".

Belta, la agencia de noticias estatal en Bielorrusia, dijo que el presidente Lukashenko había dado la orden personalmente tras la amenaza de bomba y que un avión militar MiG-29 había acompañado el avión de Ryanair.

El enfado se hizo palpable de inmediato y amenaza con escalar.

El presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, acusó a Bielorrusia de cometer un "acto horrendo".

Unprecedented event! A civilian passenger plane flying to Vilnius was forcibly landed in #Minsk. Belarusian political activist & founder of @NEXTA_EN was on the plane. He is arrested. 🇧🇾 regime is behind the abhorrent action. I demand to free Roman Protasevič urgently!