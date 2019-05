La paz para el dólar duró poco y el BCU vendió un récord de US$ 120 millones para contenerlo

Luego de insinuar cierta calma en la operativa de este jueves, cuando el dólar cayó levemente sin la intervención del Banco Central (BCU), el cierre de la semana volvió a mostrar un billete verde con una clara presión alcista.

En el mercado mayorista, el dólar avanzó 0,20% en promedio para quedar en $ 35,256. En total, se operaron US$ 134,3 millones (un monto que cuadriplica una operativa normal), de los cuales el BCU vendió US$ 119,6 millones, la máxima venta diaria que ha realizado en el mercado cambiario en lo que va de este año. Así, en mayo, la autoridad monetaria ya desembolsó US$ 503 millones de sus reservas para mantener el billete verde próximo a los $ 35 en el segmento mayorista.

En tanto, en la pizarra el público del BROU, el dólar se fortaleció cuatro centésimos respecto al cierre del jueves con una cotización de $ 34,51 para la compra y $ 36,01 para la venta. En los cambios privados, por su parte, las pantallas mostraban cotizaciones en un rango de $ 36,20 a $ 36,30 en la punta vendedora.

BCU dice que está en un valor "razonable"

En declaraciones a la prensa que recogió el portal de Presidencia, el presidente del del BCU, Alberto Graña, dijo este viernes que "la evolución del tipo de cambio, en lo que respecta al sector de la economía real, está en valores aceptables y razonables: permitir saltos bruscos en una economía como la nuestra nunca es bueno”, argumentó para explicar las ventas millonarias que ha realizado la autoridad monetaria para mantener a raya el tipo de cambio en lo que va de mayo.

Graña explicó que detrás de la suba de los últimos días estuvo la decisión de una AFAP local de comprar un volumen importante de dólares en el marco de su estrategia de inversión. “Compraron dólares en el mercado doméstico para adquirir bonos globales uruguayos en pesos en mercados del exterior que, por ser fuera del país, se compran en dólares”, comentó.

El presidente del BCU indicó que la evolución del tipo de cambio a corto plazo dependerá de la tasa de interés que defina la Reserva Federal de Estados Unidos y del desarrollo de la guerra comercial entre ese país y China. También incorporó a la reflexión el crecimiento económico global y la volatilidad de los países limítrofes.

“El mensaje del BCU es que priorizará el combate a la inflación y el crecimiento económico. Vamos a combinar la aproximación a la evolución del tipo de cambio con una política moderadamente contractiva, por el ciclo económico actual, pero sin perder de vista la estabilidad de precios y la perspectiva macro prudencial”, finalizó.

Suba a nivel global y regional

El dólar subió este viernes, ya que las preocupaciones por las elecciones parlamentarias europeas de la próxima semana frenaron la demanda por el euro, al tiempo que la libra cayó a mínimos de cuatro meses por temores vinculados con el brexit.

La moneda estadounidense se ha visto favorecida como refugio incluso cuando la guerra comercial entre Washington y Pekín ha escalado. El euro fue golpeado esta semana por los comentarios del viceprimer ministro italiano de que las normas de la Unión Europea dañan a su país.

Las elecciones sacudirán el continente, llevando a una relajación de las reglas presupuestarias e influenciando la elección del próximo jefe del banco central europeo, aseguró el funcionario el viernes.El euro recortó sus pérdidas brevemente después que la Casa Blanca dijo que el presidente Donald Trump iba a retrasar una decisión por hasta seis meses sobre si impondrá aranceles a autos y autopartes importados para dar más tiempo a las negociaciones comerciales con la UE y Japón. Por la tarde en Nueva York, el euro bajaba 0,11% a 1,1164 dólares. El índice dólar, en tanto, ganaba 0,13% a 97,981.

Mientras, la libra cayó a su menor nivel desde el 15 de enero, después de que conversaciones entre partidos por el brexit colapsaron y aumentó la preocupación sobre el impacto que tendría la posible renuncia de la primera ministra, Theresa May.

Por su parte, en Argentina el dólar cerró el viernes con una suba de 20 centavos, mismo avance que acumuló en la semana que termina. El dólar mayorista cerró a 45 pesos argentinos, 20 centavos por encima del cierre del jueves. En el mercado minorista, el billete mostró un comportamiento similar y sumó 20 centavos hasta los 46 en las pantallas del Banco Nacion (BNA).

En tanto, en Brasil el dólar subió fuerte (1,6%) y se negociaba por encima de los 4,10 reales por primera vez en ocho meses, acelerando su caída esta semana ante las crecientes preocupaciones de los inversores sobre la economía y la capacidad del gobierno para lograr su programa de reformas a través del Congreso.

Con Reuters y El Cronista-RIPE