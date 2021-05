La reflexión de Cavani justo antes del episodio de Nacional: “(los futbolistas) no tenemos ni voz, ni voto”

El delantero de la selección uruguaya, Edinson Cavani, cuestionó el poco peso que tienen los futbolistas cuando los directivos de su deporte toman decisiones sin que los jugadores sean consultados ni puedan opinar al respecto.

“No tenemos ni voz, ni voto, son cosas que se deciden, que se determinan en un grupo de personas, ¿y qué somos nosotros? ¿Somos macacos que tenemos que seguir las órdenes?”, dijo el salteño al programa Dos de Punta, donde también repasó su presente en Manchester United.

Esa reflexión del “Matador” surgió cuando fue consultado si se debía disputar la Copa América de Argentina y Colombia que debe comenzar en un mes, en medio de la pandemia de covid-19 y ahora también con un fuerte estallido social en el país cafetero, donde este miércoles el Club Nacional de Football quedó envuelto en una polémica situación al no querer jugar su partido ante Atlético Nacional, y finalmente tuvo que hacerlo.

Las declaraciones de Edi fueron realizadas antes del episodio que vivieron los tricolores.

Michael Regan / Pool / AFP

Edinson Cavani

“Creo que hoy las situaciones no están para decir tranquilamente 'esto se va a hacer y se va a hacer'", dijo Cavani. “Creo que se podría ver con otros ojos la situación y por ahí resolver con otra postura, no con la postura de que ‘nosotros mandamos y hacemos, decimos lo que vamos a decidir y se hace’”.

Para el delantero, “hay que tener otra postura en esta situación, hay que manejar ciertos tiempos, es una situación particular”.

“Así como en un momento nos metieron la Copa Centenario cuando nadie se imaginaba que se iba a jugar, que se pase para adelante de acuerdo a la situación como vaya marchando”, comentó.

Cavani señaló que se agregan competiciones al calendario sin la opinión de los futbolistas. “Y nosotros tenemos que callarnos la boca”, expresó. “No se piensa en la salud de la gente, de los futbolistas, en la cantidad de partidos que se amontonan, que se hacen malabares para organizar un fixture”, agregó.

“Muchas veces te sentís frustrado en ciertas situaciones porque tenés que agachar la cabeza e ir para adelante”, sostuvo el salteño. “Uno se cansa de ciertas situaciones y trata de dar su opinión”.

La razón por la que se quedó en Manchester

El Matador también habló de los motivos por los que renovó con Manchester United, su equipo, hasta junio de 2022. "Es un conjunto de cosas: el cariño que me han dado más allá de que este año particular de pandemia que no hay fans, no se puede salir, no hay hinchas en los estadios. El cariño dentro del club quiero remarcarlo, es increíble, sincero, el cariño que hay entre los funcionarios que trabajan dentro, que son hinchas del club y gente sencilla", señaló.

Peter Powell / Pool / AFP

Edinson Cavani

"El arranque mío fue difícil acá, no porque no jugara, sino por el hecho de que pasaron cosas: adaptarte a otro país, un clima muy difícil, el inglés que no lo entiendo bien, la publicación de Instagram...", agregó, mencionando el posteo que hizo en sus redes sociales y por el que se lo acusó de racista. "Pero la confianza del entrenador, su reconocimiento de ciertas cosas que hace tiempo que estoy en el fútbol y son caricias al alma. Son muchas cosas que llegado el momento dije 'yo no puedo irme así de acá', me toca el corazón, el orgullo, tenés que luchar por ganar otra temporada, pelear cosas importantes, dejar una huella. Por esa gente, por ese cariño sincero, por las actitudes que tuvieron con mi familia".

"Los compañeros que me pidieron que no me fuera, uno en la ducha me dijo: 'si te vas me van a dar ganas de llorar'. No te voy a dar nombres. Situaciones así que te hacen quedarte, motivándote a intentar escribir la historia de este club", expresó.

Cavani reveló que su renovación llevó un par de meses. "Había charlado con el club, explicando la situación, tuve una conversación, les planteé mi postura, mis deseos, no es una cuestión económica, no había estrategia, fue a corazón abierto. Así tomé la decisión, a corazón abierto. Para luchar un año más formar parte de este club y defender esta camiseta con este cariño y pasión que ellos me demostraron".

Agregó que cuando llegó al club marcó una cláusula de salida al momento de firmar su primer contacto. "Tenía una edad donde quería tener la posibilidad de moverme para otro lado, porque venir a dar todo pero no saber si iba a aguantar dos años, por las ganas de acercarme a mi familia y mi tierra", explicó.

"La mitad de mi vida la llevo dedicada al fútbol y eso me ha impedido estar cerca de mis padres y mis hermanos. Son cosas importantes, no sabés si el día de mañana te lo podés reprochar", señaló, hablando también sobre su intención de volver al fútbol sudamericano.

@ECavaniOfficial

Edinson Cavani

"Al firmar el contrato se lo planteé al club y firmamos por dos años con una cláusula de que una determinada cantidad de días antes tenía que decidir si me quedaba para dejar esa cláusula sin efecto. Y así fue. El club siempre quiso que me quedara. Cuando pasaron cuatro a seis meses me lo seguían manifestando. No solo por los goles, claro que los goles y los resultados aumentan las cosas", sostuvo.

La final de la Liga Europa

"Es una oportunidad fantástica, va a ser mi primera final europea. Veremos lo que va a pasar", dijo Cavani sobre la definición del título de la Europa League que Manchester United jugará el próximo 26 de mayo ante Villarreal en Polonia.

El delantero también se refirió al momento que protagonizó la semana pasada en el partido ante Roma en Italia, donde intercedió para defender a un compañero frente a dos jugadores locales. "No estoy para pelear, no me gusta, nunca fui de pelear, si veo una injusticia trato de ir a separar y defender a un compañero, pero no soy de pelear".

Cavani habló de cómo hace uso de su experiencia para moverse en los partidos. "Con el pasar del tiempo uno va a aprendiendo a leer situaciones de la cancha, siempre hay que estar preparado físicamente al 1000 por 1000, el fútbol es dinámico", señaló.