Cavani explicó por qué habló en español castizo en la entrevista posterior a la firma de su contrato

Edinson Cavani prolongó su contrato con Manchester United por un año más. Si continúa o no en el equipo de Old Trafford ya no será un tema de discusión hasta el año próximo. Después de firmar, Cavani brindó una entrevista exclusiva al departamento de comunicación del club inglés donde utilizó un acento diferente al habitual en él. El salteño no sabe inglés, por lo que contestó las preguntas en español castizo.

💬 “Hay cosas que te motivan a seguir y querer dar más por el equipo”.



🍿 Entrevista exclusiva al hombre del momento, que seguirá en el club hasta junio de 2022.#MUFC @ECavaniOfficial — Manchester United (@ManUtd_Es) May 10, 2021 Luego, el goleador realizó un video casero, donde contó en sus redes sociales cómo se sentía por seguir en el club de Manchester y también explicó porque habló de esa manera en la entrevista. "Muchos me preguntaban por la forma de hablar", dijo Cavani y explicó que "el traductor es inglés y aprendió español. "Entonces yo tenía que hablarle lo más correcto posible el español" porque "capaz que hablando criollo como hablamos nosotros no me hubiera entendido", señaló. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Edinson Cavani (@cavaniofficial21) El idioma era uno de los argumentos que había sobre la mesa cuando se especulaba sobre la salida de Cavani del club inglés, además del clima de Manchester y el deseo del jugador de regresar a América del Sur para estar cerca de su familia en estos tiempos de pandemia. Sin embargo, sus goles y sus festejos con el arco y la flecha invisible continuarán por un tiempo más en Inglaterra. Goleador de mejor promedio Adentro de la cancha el rendimiento de Cavani está fuera de discusión. Desde que llegó a Manchester, libre del PSG, disputó 35 partidos y marcó 15 goles, aunque no siempre fue titular. Si bien Cavani no ha tenido tantos minutos como Rashford, Greenwood o Fernandes, el uruguayo ha demostrado ser el delantero más letal del United esta temporada. 🔊 Coming soon.



Sound 🔛#MUFC @ECavaniOfficial pic.twitter.com/6bpQclTUY7 — Manchester United (@ManUtd) May 11, 2021 En la Premier League marcó un gol cada 129,7 minutos, superando a Bruno Fernandes que es su competidor más cercano con un promedio de un gol cada 171,4 minutos. También a nivel europeo es el mejor delantero del Manchester con un promedio de un gol cada 123,9 minutos, incluidos los cinco tantos y tres asistencias en cuatro partidos de Europa League. Pero la importancia del delantero de la selección uruguaya es también en el vestuario, donde los más jóvenes lo ven como un ejemplo, reconoció el técnico Ole Gunnar Solksjaer. Manchester juega este martes Manchester vuelve a jugar este martes a la hora 14 de Uruguay por la liga inglesa frente a Leicester y su objetivo es quedar a siete puntos del líder Manchester City. Shaun Botterill / POOL / AFP El saludo de Cavani y Solksjaer tras el último partido El técnico de los rojos admitió que hará una rotación en el equipo en medio de una semana agitada de partidos, ya que jugó hace poco más de 48 horas contra el Aston Villa, victoria por 3-1 que ayudó a consolidarse entre los cuatro primeros por segunda temporada consecutiva, y que vuelve a jugar el jueves frente al Liverpool. Además, el 26 de mayo disputará la final de la Europa League frente al Villarreal en el Gdańsk Stadium de Polonia.