La regla de las 24 horas. ¿Sos capaz?

El Pícnic! está pronto con muchas recomendaciones y piques que ojalá disfrutes, además de algunas reflexiones e ideas que se me cruzaron por la cabeza esta semana, tan desordenada y atrevidamente como suelen y deben presentarse.



Hay una “regla” sobre la que he leído bastante y casi nunca había logrado no solo seguirla, sino comprenderla. La regla de las 24 horas indica que lo que pase en ese tiempo, bueno o malo, alegre o triste, victorioso o fallido, ya es pasado y como tal debe ser analizado con la perspectiva adecuada, para extraer enseñanzas pero no para inmovilizarse allí. Fácil de decir, difícil de hacer.



Las personas que logran sumarse a ese camino de las 24 horas para mí son unos grandes valientes, porque despegarse del pasado para pensar en lo que hoy tengo que hacer, en lo que hoy tengo que disfrutar, en lo que hoy tengo que sufrir y en lo que hoy tengo que vivir, es muy pero muy difícil. A mí no me sale todos los días, pero todos los días se me cruza el pensamiento de que esto que ahora me resulta pesado, aburrido, rutinario e inútil, mañana será como mucho…nada.



La misma regla supone que uno pase la página del libro de la vida, igual que en uno de cuentos, guardando en la memoria lo más importante de la trama pero sin que eso impida que avancemos con la lectura. Pero antes hay que perderle el miedo a la página en blanco, una tarea para nada sencilla, que a veces creo que es imposible. En eso pensé esta semana cuando leí la nota en la que el músico uruguayo Jorge Drexler confiesa que a él también le afecta ese temor tan irracional como real.