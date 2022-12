La renuncia del subdirector de Policía: los chats por los que se lo investiga y la incidencia de los insultos al FA

"Son personal confianza, no son funcionarios de carrera; por lo tanto, si se pierde la confianza, se pierde cargo y la confianza se pierde una vez se demostró su culpabilidad", dijo el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, a fines de octubre. Este lunes 5 de diciembre, el subdirector de la Policía Nacional, Héctor Ferreira, presentó su renuncia a través de una carta dirigida al ministro.

El hasta este lunes número dos de la Policía está indagado por diversos favores al excustodio presidencial, Alejandro Astesiano. Sin embargo, fuentes del Ministerio del Interior aseguraron a El Observador que la renuncia de Ferreira fue por la divulgación de los chats en los que es despectivo con los militantes del Frente Amplio y el senador del MPP Alejandro Sánchez.

Según la conversación divulgada por MVD Noticias, Ferreira le escribió el 24 de marzo al entonces jefe de la custodia presidencial: "Mientras respiren no van a cambiar", refiriéndose a los frenteamplistas. En esa misma oportunidad tildó al legislador de “lacra”, “HDP” y “sucio”.

Pero esto, que puede ser políticamente inconveniente, no significa ningún reproche penal. La investigación de la fiscalía de Gabriela Fossati lo indaga por varias situaciones en las que presuntamente cometió el delito de tráfico de influencias.

Ella misma informó en una audiencia el 24 de octubre sobre dos situaciones. En primer lugar, sin nombrarlo, refirió a que Ferreira envió patrulleros a un evento privado que Astesiano organizó con su empresa de seguridad. Astesiano le mandó un mensaje de Whatsapp donde pidió: “Motos para el club de fútbol del Complejo Cohami, de Avenida Millán y Lecocq” porque tenemos “un tablado a la hora 18 y del otro lado tenemos el barrio Echador (y los vecinos) que siempre vienen a romper las bolas”. “¿Podés conseguir algunos policías o algunas motos o algo? solo para estar no más... para hacer acto de presencia... para que no vengan a joder. No te quiero joder, no te quiero comprometer.

En el segundo mensaje que leyó Fossati le informa que la hija de un compañero de Recursos Humanos de Presidencia quería ingresar a la Escuela de Policía pero no tenía una materia salvada. Había que entrar en junio pero ella la materia la iba a dar recién en julio, en ese momento le pidió que le “aguantaran” el lugar. La respuesta del Ferreira fue que se había hecho la gestión, lo que todavía no se comprobó.

A fines de noviembre, Radio Sarandí divulgó otra conversación entre Ferreira y Astesiano. En ella, el excustodio le contaba sobre una situación de violencia doméstica que había vivido su hija con su exyerno. Allí, el exsubdirector le pidió que le mandara información "para que Inteligencia le viche todo, redes, todo".

Si bien estas son las situaciones que trascendieron hasta el momento, no son las únicas por las que lo indaga la fiscal Fossati. Según supo El Observador, hay al menos otra situación irregular.

La posición del ministerio y la respuesta a las preguntas de la fiscal

Una vez se supo que había jerarcas policiales en la mira de la Fiscalía, Heber dijo que hay “presunción de inocencia" y que, pese a que son funcionarios públicos, son inocentes, "como todas las personas en Uruguay, hasta que se demuestre lo contrario”.

Consultado acerca de si tiene dudas acerca de que los funcionarios hayan faltado a la verdad al hablar con él, Heber respondió con un lacónico “no”. Aún así, habían convenido que se tomaran licencia hasta que culminara la investigación.

Este martes, Heber defendió a Ferreira y dijo que la renuncia es una "actitud que lo enaltece". "Ha entendido que estaba comprometiendo a la administración. Como buen policía en el cargo de confianza, ha tomado la decisión de apartarse. Continúan las investigaciones en fiscalía, no así en el Ministerio del Interior que han concluido", dijo en rueda de prensa.

El ministro del Interior dijo que Ferreira "quiere dejar en libertad de acción al ministerio, no comprometerlo, en lo que pudo haber sido una comunicación personal que ha trascendido". Y también explicó cómo se encuentra frente a esta situación: "Personalmente se siente mal con la situación, por lo tanto tomó la decisión".

En un comunicado institucional emitido esta semana, el ministerio había indicado que Ferreira no aceleró la denuncia de la hija de Astesiano –a la que, según dijeron, le dieron un trámite común– y que no se "aguantó" ningún cargo para la hija del funcionario de Presidencia en la escuela policial.

La fiscalía le hizo tres preguntas a fines de octubre sobre la eventual responsabilidad del jerarca. La primera refería a la utilización de los patrulleros, es decir, si correspondía que Astesiano se dirigiera al jerarca y enviaran móviles a eventos sociales o espectáculos como en el caso del tablado.

La segunda, consultaba sobre la empresa de seguridad que la fiscal sospecha era propiedad de Astesiano aunque figura a nombre de otra persona. Fossati consultó justamente si el excustodio figuraba como titular de alguna empresa de seguridad.

Según surge, Astesiano pidió que se le perdonara una multa de $ 150 mil por incumplimientos en la normativa y solicitó al jerarca policial que le gestionara una reunión con el director General de Fiscalización de Empresas (Digefe). Esa multa no se perdonó, señaló Interior.

El último punto refiere a un pedido de Astesiano para que le guardaran un lugar en la Escuela de Policía a la hija de un compañero que trabajaba en Torre Ejecutiva y le faltaba dar un examen. La fiscal pidió saber detalles de ese planteo. Desde el ministerio respondieron que cuando se realizó el concurso, la mujer ya tenía la materia salvada.