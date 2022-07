La resolución de Migraciones sobre vacunación que frenaron Presidencia y el MSP

Una resolución interna de la Dirección Nacional de Migración, firmada el viernes 8 por su titular Eduardo Mata, establecía que se le admitiría el paso "sin realizársele llamado de atención, aclaración o comentario" a aquellas personas que no presentaran declaración jurada o test de covid-19 al ingresar al país, ante el fallo del juez Alejandro Recarey en que se hacía lugar al recurso de amparo de dos mujeres que denunciaban como discriminatoria la exigencia de un test negativo para pasar la frontera por no estar vacunadas.

La determinación de Migraciones, que hacía una aplicación general de un fallo para dos casos particulares, llegó a manos del ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, quien lo derivó al área jurídica del ministerio y lo elevó a Presidencia de la República, según pudo saber El Observador. En menos de una hora, el comunicado –que debió ser un documento interno, de acuerdo a fuentes de Migraciones– ya estaba corregido.

Migraciones

Comunicado de Migraciones corregido una hora más tarde de su divulgación

De esta manera, continuará siendo obligatorio presentar declaración jurada para acreditar una o dos dosis de la vacuna contra el covid-19 para el caso de aquellos viajeros inoculados, o demostrar un análisis negativo de la enfermedad realizado en las 72 horas previas al viaje para aquellos no vacunados. Este requisito excluye a los menores de seis años.

El fallo de Recarey –en virtud de la demanda presentada por el abogado Hoenir Sarthou en representación de las dos mujeres– ordenaba al Ministerio de Salud Pública (MSP) a no pedir resultados negativos a las dos denunciantes por no estar vacunadas a la hora de ingresar al país. La sentencia, sin embargo, no extiende esa obligación para el resto de la población en general.

"El no-vacunado no atenta contra la salud pública. No viola leyes. Sólo ostenta un pensamiento diferente al de un gobierno concreto. Por lo demás, y más allá del plano estrictamente jurídico, no caben tampoco argumentos de supuesta prudencia que justifiquen el accionar impugando en este amparo", había señalado Recarey.

El mismo juez también hizo lugar al recurso de amparo presentado por el abogado Maximiliano Dentone y suspendió la vacunación contra el covid-19 en niños menores de 13 años, mientras no se cumplan una serie de condicionamientos. El Poder Ejecutivo presentará la apelación a esa resolución este lunes.