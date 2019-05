La respuesta de AMLO a Trump por aranceles a México: "Recuerde que no me falta valor, que no soy cobarde"

Getty Images

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le envió una rápida carta al mandatario estadounidense, Donald Trump, en respuesta a la decisión de la Casa Blanca de imponer un arancel del 5% a las importaciones mexicanas.

"Le propongo profundizar en el diálogo, buscar alternativas de fondo al problema migratorio y, por favor, recuerde que no me falta valor, que no soy cobarde ni timorato sino que actúo por principios: creo en la política que, entre otras cosas, se inventó para evitar la confrontación y la guerra", dice el presidente mexicano en la misiva.

El jueves, el gobierno de Trump anunció que la imposición de esta medida será "hasta que se detenga el flujo de migrantes indocumentados", lo que sorprendió en el país latinoamericano.

Ante esto, López Obrador afirma en la carta que los problemas sociales no se resuelven con "impuestos o medidas coercitivas"y llama a Trump a buscar una solución en conjunto para resolver "este penoso asunto".

"No creo en la Ley del Talión, en el 'diente por diente' ni en el 'ojo por ojo' porque, si a ésas vamos, todos nos quedaríamos chimuelos o tuertos.. Creo que los hombres de Estado, y aún más los de Nación, estamos obligados a buscar una solución pacífica a las controversias", afirma.

Además, AMLO asegura que en "poco tiempo" los mexicanos no "tendrán necesidad de acudir a Estados Unidos" porque, dice, "estamos combatiendo la corrupción, el principal problema de México, ¡como nunca! Y, de esta manera, nuestro país se convertirá en una potencia con dimensión social".

