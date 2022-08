La respuesta de Carmen Cisnero, exempleada de Wanda Nara, al grupo de trabajadoras que se reunieron para "apoyar su causa"

El escándalo mediático que envuelve por estas horas a la familia Nara-Icardi tuvo sus repercusiones en Uruguay. Carmen Cisnero, exempleada doméstica de la pareja, declaró haber vivido una serie de situaciones de maltrato laboral además de mantener una deuda en el cobro de su salario mientras trabajó en la casa de campo de los mediáticos en Milán. El relato la trabajadora reunió a un grupo de empleadas y exempleadas domésticas que decidieron publicar una carta para solidarse con su situación y "hacerla visible".

Cisnero, nacida en Durazno, emigró a Argentina "hace muchos años". Tantos que ya no recuerda el número exacto. Si bien trabajó en Montevideo como empleada doméstica en el barrio Pocitos mostró su sorpresa y agradecimiento ante el gesto de sus colegas. "Les agradezco un montón, se portaron de diez. Nunca pensé que me fueran a apoyar tanto. Estoy muy agradecida", expresó Cisnero este martes en diálogo con El Observador.

En cuanto a su vínculo laboral con la pareja mediática se limitó a decir que el tema está en manos de su abogado, Alejandro Cipolla, quien inició una demanda penal contra los empleadores por "trata de personas y reducción a la servidumbre".

"Es una experiencia que no quiero volver a repetir. No se la deseo ni a mi peor enemigo", comentó.

"Acá no sos bienvenida"

El caso de Carmen Cisnero movilizó a un grupo de trabajadoras y extrabajadoras domésticas que se reunieron a través de las redes sociales y quisieron "dar visibilidad al caso". La agrupación autoconvocada publicó una carta, difundida por el periodista Juan Etchegoyen de Radio Mitre, en la que solicitaron al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que se declare "persona no grata" a la empresaria y mediática argentina.

“Hemos visto a Carmen hablar con un dolor inconmensurable de lo que vivió en la mansión de la familia Icardi y nos queremos solidarizar profundamente, y cuenta con todo nuestro apoyo. Carmen hacemos extensivo nuestro abrazo con vos y con toda tu familia en este difícil momento y queremos aprovechar esta carta para hacerle un pedido al Gobierno”, sostiene el comunicado antes de dirigirse directamente al presidente de la República.

La agrupación se refirió Luis Lacalle Pou: "Exigimos que la señora Nara sea persona no grata en Uruguay. No se puede permitir semejante maltrato público hacia nuestra compañera. Queremos dejarle en claro a Wanda Nara esto: acá no sos bienvenida, no sos persona grata”, dice la carta.

En diálogo con El Observador Daiana González, una de las encargadas de la redacción del escrito, explicó que se trata de un grupo de personas que están "apoyando esta causa". Según señaló, el colectivo reúne a unas 20 personas que se vieron movidas por las declaraciones de la uruguaya sobre sus condiciones laborales y desmintió que se tratara de un comunicado vinculado al Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas (SUTD) como había trascendido.

González, una mujer argentina que creció en Uruguay y trabajó en España, sostuvo que se sintió identificada con la historia de Cisnero: "He vivido casas similares como trabajadora", comentó y señaló que hay "gente que no se anima a hablar" cuando ven sus derechos laborales comprometidos.

Consultada por el motivo por el que se dirigieron al presidente de la República sostuvo que le escribieron "para que se enterara" pero aclaró que "la idea no es que Wanda Nara no entre al país, sino que la gente conozca el tema".

La aclaración del Sindicato de Trabajadoras Domésticas

El gremio se desmarcó del texto que circuló en las últimas horas. La presidenta del Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas (SUTD), sostuvo que el gremio está abocado a "defender los derechos de las trabajadoras en Uruguay”.

Explicó a su vez en caso de que una trabajadora uruguaya se encuentre siendo vulnerada en sus derechos laborales en otro lugar del mundo se puede apelar a medidas internacionales en base a un convenio con la Organización Internacional de Trabajo (OIT) para que la empleada regrese al país. Sin embargo, explicó que en este caso hay un trasfondo que no es lo que compete al sindicato.

“Trabajamos con empresarios y famosos y no salimos a la prensa. Para eso está la justicia”, sostuvo y agregó: “No es nuestro cometido entrar en la farándula”.

Gandara señaló además que hay otras prioridades en la agenda del sindicato. El próximo viernes 19 de agosto se celebra el Día de la trabajadora doméstica en Uruguay y están trabajando para difundirlo. “Estamos recordando que es un feriado no laborable y pago”, acotó.