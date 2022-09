La revelación del Fan de Wanda: su personaje fue idea de la mediática y trabajó llorando en velorios

Una noche de 2007, Mariano de la Canal apareció en el estudio de ShowMatch con una vincha rosada con letras de goma eva gritando desesperadamente sobre el vallado. Desde esa noche se convirtió el Fan del Wanda, en un personaje, un meme y en un momento televisivo.

"Fue como una cosa media pactada. La verdad que la idea fue de Wanda. A ella se le ocurrió", develó ahora en una entrevista con el medio argentino Infobae.

De la Canal tuvo apariciones en el programa de Marcelo Tinelli mientras Wanda Nara participaba en los ciclos Patinando por un sueño o Bailando por un sueño, y después participó el mismo en la pista del programa que por entonces era el más visto de la Argentina.

¿Pero cómo llegó a vincularse con la mediática argentina? "Yo era muy amigo de Kennys Palacios, que ahora es su mano derecha. Él empezó peinándola, maquillándola, hasta convertirse en quien le maneja la agenda. Él sabía mi interés por estar en la televisión, que estudio teatro desde chiquitito, y un día me llama por teléfono y me dice que Wanda no tenía previa para ShowMatch y quería un fan para la noche. Como no me animaba, me pasa con Wanda. Me dice: 'Marian, va a estar bueno y si lo hacés reír a Tinelli te vas para arriba'. Y con eso me convenció", detalló.

Efectivamente, Marcelo Tinelli lo vio y se acercó a él con un micrófono. "No vino sola, ¿vos quién sos?”, le preguntó y empezó el conteo de sus cinco minutos de fama. En aquella época cuando el conductor argentino ponía el foco en algún personaje que orbitaba en la periferia del show mediático esos cinco minutos podían extenderse por fuera de lo imaginado. Este fue uno de esos casos. "Me señaló y yo hice mi show. 'Ya está –dije– estoy en el baile tengo que bailar'. Lo di todo y no paré nunca más".

A partir de ese momento construyó un personaje "risueño y sin maldad" que le permitió conseguir la rentabilidad que esperaba. "Nunca me quedé sin trabajo y me compré mi casa gracias al Fan de Wanda y a todo lo que hago. Y lo volvería a hacer", comentó en la entrevista.

También se refirió a su vínculo con la empresaria y mediática después de que abandonó el programa. "Después que ella se va de Argentina yo corté un poco la relación por Kennys. Me distancié de él porque creo que le agarraron un poquito de celos. Y empecé a hacer mi camino", sostuvo. Sin embargo aseguró que quiere "un montón" a Wanda Nara: "Es una persona que hay que admirarla porque tiene 34 años, habla tres idiomas, tiene cinco niños hermosos, tuvo dos maridos millonarios y se casó. No es como cualquier chica ahora que se junta y después andan llorando la manutención. Ella es vivísima. Ella pone la firma y lo hace firmar. Y además, todo lo que toca es oro. ¿Cómo no la vas a querer?".

De la Canal alimentó el personaje lo más que pudo y trabajo en torno al Fan de Wanda hasta en las situaciones más curiosas: desde casamientos hasta velorios. "He ido a casamientos temáticos en donde todo el mundo usaba la vincha con el nombre de la novia y a las cuatro de la mañana entraba, aparecía yo. Es bizarro, pero lo tomo como un laburo. Y en la época fuerte del Fan, lloré en velorios... (risas). Aunque no me creas", develó.

"¿Viste que hay familias que son poquitos y por ahí no querían mucho a la persona? Y me han contratado para que vaya y lloré al lado del cajón", agregó De la Canal. "¿Cuántos se paga por ir a llorar?", le preguntó la periodista Tatiana Schapiro. "Yo tenía tres opciones: el básico, el médium y el premium, que era el más caro pero con el que lloraba, te daba vuelta el cajón, llamaba a la ambulancia, echábamos al familiar que no querías", respondió.