La sociedad de la nieve está en la "lista corta" de cuatro categorías del Oscar y se acerca a la nominación

Con una fuerte campaña de parte de Netflix y de su director, Juan Antonio Bayona, que está cargando todas las tintas a la temporada de premios que se viene, La sociedad de la nieve, la película que recrea la tragedia de los Andes ocurrida en 1972, se acerca poco a poco a los Oscar.

Este jueves, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, que entrega anualmente los premios, reveló la lista corta de alguna de sus categorías, entre ellas las de mejor película internacional. Allí, entre otras 14 películas, se encuentra la producción española —y que se filmó parcialmente en Uruguay—.

La lista de las cinco nominadas se hará pública el mismo día que el resto de las categorías, el próximo jueves 23 de enero.

Las 14 películas restantes que compiten con La sociedad de la nieve para estar nominadas son Amerikatsi (Armenia), The monk and the gun (Bután), The promised land (Dinamarca), Hojas de otoño (Finlandia), El gusto de las cosas (Francia), The teachers' lounge (Alemania), Godland (Islandia), Io Capitano (Italia), Perfect Days (Japón), Tótem (México), The mother o all lies (Marruecos), Four Daughters (Túnez), 20 days in Mariupol (Ucrania) y La zona de interés (Reino Unido).

Pero la categoría a la Mejor película internacional no es la única en la que la producción de Netflix podría estar nominada, ya que también aparece en la preselección de Mejor maquillaje, efectos visuales y música original.

La sociedad de la nieve está actualmente en salas uruguayas y se estrenará en Netflix el 14 de enero.