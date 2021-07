La Suprema Corte de Justicia falló a favor del BROU y López Mena deberá pagar el aval de Cosmo

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) falló a favor del Banco República (BROU) en el conflicto que mantenía con el dueño de la compañía de transporte fluvial Buquebus, Juan Carlos López Mena, por el pago del aval de la empresa Cosmo tras la subasta fallida de los aviones de Pluna en 2012.

“Se termina cerrando el caso sin ningún perjuicio económico para el banco”, dijo este miércoles a El País el presidente del banco estatal, Salvador Ferrer.

El diferendo había comenzado en 2012, cuando el gobierno de José Mujica intentó vender los aviones de la aerolínea de bandera, Pluna, cerrada meses antes. Tras varios fallos judiciales, el diferendo se cerró con el dictamen de la SCJ dado que no tiene posibilidades de ser recurrida.

El fallo había sido ganado en primera instancia por el empresario que había demandado al BROU para que le devolvieran parte del pago del aval que el ya estaba pagando. Entabló una demanda civil con el objetivo de cobrar los US$ 13,6 millones que le pagó en marzo de 2013, cuando adquirió el aval otorgado en favor de Cosmo para que se presentara a la subasta de los aviones de Pluna.

El acuerdo entre López Mena y el BROU firmado en marzo de 2013 estableció que el banco le prestó US$ 11 millones al empresario, que debía devolver en cuotas semestrales durante cuatro años a una tasa de 1,6% de interés; a su vez, López Mena compró al contado en ese mismo momento al BROU el aval por US$ 13,6 millones. En definitiva, el BROU se desprendió del aval y López Mena contrajo una deuda, como un cliente más.

Todo comenzó el 5 de julio 2012 el gobierno del entonces presidente José Mujica decidió poner fin a las operaciones de Pluna, poniendo fin a 76 años de historia de esta aerolínea uruguaya e inició el 9 de julio el Concurso Voluntario de Pluna.

El 17 de julio de ese año la ley 18.931 autorizó al Poder Ejecutivo a constitutir un fideicomiso el cual tenía como objetivo la adquisición de siete aeronaves bombardier CRJ 900 pertenecientes a Pluna, con el fin de preservar el valor de los activos de la empresa y buscar la manera de reflotar el servicio de transporte aéreo manteniendo las fuentes de trabajo.

El 30 de julio se creó el fideicomiso, el cual se quedó con las aeronaves propiedad de Pluna, al tiempo que asumió la totalidad del pasivo que la compañía aérea mantenía con The Banck Of Nova Scotia, la cual figuró como uno de los acreedores acreditados en el juzgado de concurso. Se definió un llamado a subasta para vender las aeronaves de modo de pagar la deuda. Las condiciones fijadas para participar en ella era que el interesado debía entregar al fideicomiso una garantía de mantenimiento de su oferta por el equivalente a US$ 13.688.516. Si el mejor postor no pagaba la totalidad de la oferta, perdía a favor del fideicomiso el dinero del aval.

El 12 de setiembre estaba previsto que se realizara la subasta de las aeronaves. Sin embargo, “por razones de oportunidad” y “para promover una mayor participación" se resolvió suspender la cita y fijarla nuevamente para el 1 de octubre. Cosmo fue el único postor. Hernán Antonio Calvo Sánchez levantó la mano y ofertó en nombre de Cosmo la cifra de US$ 137 millones, convirtiéndose en el mejor postor. Había sido López Mena quien personalmente tramitó ante el BROU minutos antes del remate del 1 de octubre de 2012 el aval para que el representante de Cosmo pudiera estar presente en el local de la rural del Prado.

El 1 de noviembre el fideicomiso le solicitó al BROU el pago del aval. El banco estatal uruguayo se dirigió entonces a la aseguradora Boston, para reclamar el dinero, pero ésta tampoco pagó. Según la denuncia de López Mena, Cosmo decidió retirarse del negocio luego de que se “plantearon obstáculos, presiones gremiales y políticas” para evitar que la firma se llevara los aviones a Europa, decidió retirarse del negocio y no abonar los U$S 137 millones.

El 19 de marzo de 2013 Juan Carlos López Mena asumió la obligación de pagar la suma del aval, parte al contado y parte financiado mediante la suscripción de un documento de adeudo suscrito en esa misma fecha. A cambio el empresario pudo reperfilar toda su deuda ante el Brou.

El 7 de noviembre de 2013 la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional los artículos 1, 2 y 3 de la ley que creó el fideicomiso de Pluna. Esto hizo que los aviones salieran del fideicomiso y volvieran a manos de Pluna dejándolos en manos de los acreedores del concurso.

En setiembre de 2014 López Mena decidió demandar al BROU reclamando el pago del aval basándose en la cláusula que establecía que dejaba sin efecto el pago del aval en caso de que el fideicomiso fuera declarado inconstitucional.

Por el otorgamiento de ese aval también fueron condenados el ministro de Economía durante ese gobierno, Fernando Lorenzo y el presidente del BROU de entonces, Fernando Calloia.

Según el Tribunal de Apelaciones Lorenzo “excedió la competencia del Ministerio de Economía y Finanzas, haciendo que el BROU emitiera un aval millonario (US$ 14 millones)” a pesar de que “sabía a la perfección” que el trámite para el otorgamiento a la empresa Cosmo –la firma que recibiría el dinero- “no iba a contar con el contralor mínimo indispensable”. Según quedó demostrado en la Justicia, el exministro de Economía llamó al entonces presidente del BROU para que se hicieran los mayores esfuerzos para otorgar el aval a Cosmo con el objetivo de que pudiera presentarse a la subasta de los aviones de la extinta Pluna.