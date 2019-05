La historia detrás de la foto que disparó el escándalo del caso Pluna

El Tribunal de Apelaciones Penal de 1° turno confirmó este jueves la condena contra el expresidente del Banco República, Fernando Calloia,y revocó la absolución del exministro de Economía Fernando Lorenzo, por el aval a Cosmo en el caso Pluna.

A juicio de la mayoría del tribunal Lorenzo “excedió la competencia del Ministerio de Economía y Finanzas, haciendo que el BROU emitiera un aval millonario (US$ 14 millones)” a pesar de que “sabía a la perfección” que el trámite para el otorgamiento a la empresa Cosmo –la firma que recibiría el dinero- “no iba a contar con el contralor mínimo indispensable”. Según quedó demostrado en la Justicia, el exministro de Economía llamó al entonces presidente del BROU para que se hicieran los mayores esfuerzos para otorgar el aval a Cosmo con el objetivo de que pudiera presentarse a la subasta de los aviones de la extinta Pluna.

El caso Pluna tiene como una de sus imágenes más recordadas la tomada por el fotógrafo de El Observador Diego Battiste durante un almuerzo realizado el mediodía del 3 de octubre de 2012. Allí Lorenzo estuvo en el restaurante Lindolfo, en Ciudad Vieja, con el empresario argentino dueño de Buquebus, Juan Carlos López Mena, el empresario español representante de Cosmo, Antonio Sánchez, conocido como "caballero de la derecha", el hijo de López Mena, Juan Patricio López (CEO de BQB), y el asesor del Ministerio de Economía, Gabriel Papa.

El almuerzo comenzó minutos antes de las 13 horas y hasta allí llegó Battiste. El fotógrafo ingresó al lugar y no los veía, por lo que preguntó por López Mena. Entonces, una funcionaria lo llevó a la parte más atrás del local. Allí le consultaron si el empresario lo esperaba y dijo que no, que era fotógrafo de El Observador. Mientras la moza preguntaba si podía hacer fotos, el fotógrafo tiró las primeras dos fotos. Cuando la joven les informó, Lorenzo dio media vuelta al tiempo que le pedía en voz baja a la moza: “fotos no, fotos no”. El resto de la historia la cuenta Battiste en este video.

El 27 de agosto de 2012, Lorenzo, junto al Ministro de Ministro de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado, recibieron en reuniones separadas, a dos de los tres interesados en participar en la subasta de las aeronaves, entre quienes se encontraba el propietario de Buquebus. En aquella reunión, el empresario informó que no se presentaría a la subasta, pero que estaba gestionando que otra empresa lo hiciera y que la misma tramitaría el aval ante el BROU. Esa compañía era Cosmo.

Más tarde, Lorenzo llamó a Calloia para solicitarle que acelerara la concreción de un aval para esa firma, y que pase a que se trataba de una empresa extranjera, sin historial y sobre la que prácticamente no se tenía ninguna información, el dinero debería ser entregado.

Para el tribunal, tanto Lorenzo como Calloia sabían que el auténtico interesado en presentarse en el remate era López Mena, y que Cosmo oficiaba de “fachada”.

Sobre fines de octubre de 2012, Lorenzo fue interpelado en el Parlamento. El exministro dijo que se reunió con López Mena y Calvo Sánchez por pedido del empresario argentino y dueño de Buquebus. El ministro contó que recibió un llamado de López Mena, quien le solicitaba una reunión, y como Lorenzo estaba saliendo a almorzar aprovechó y lo citó en un restaurante de Ciudad Vieja.