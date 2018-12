La trenza, el gran debút literario de la francesa Laetitia Colombani

Con más de 500 mil ejemplares vendidos en Francia y en proceso de traducción a treinta idiomas La trenza, el debut literario de Laetitia Colombani, actriz, guionista y directora de cine, no podría ser más alentador aunque la autora ha tenido que defenderse de quienes la han tildado de oportunista por escribir una novela feminista en plena ola de reivindicaciones por parte de varios colectivos de mujeres.

Esa polémica espúrea es en sí misma un ejemplo más de hasta qué punto la cuerda entre hombres y mujeres se ha tensado en los últimos años, ya que lo único que se debería discutir es la calidad literaria del libro y no su génesis o las motivaciones particulares de su creadora.

En este sentido hay que decir que el libro, si bien no es una maravilla, dista mucho de ser un panfleto reivindicativo sin valor alguno. Entre otras cosas, porque no se trata de una novela que ponga a los hombres en el banquillo de los acusados y se dedique a destrozarlos, sino que son tres historias de mujeres que luchan por liberarse de un destino, de un algo más grande que el violento marido de turno.

Esto se aprecia con nitidez en la historia de Smita, una “intocable” en el sistema de castas indio, el punto más bajo de toda la escala social, que no lucha por liberarse del padre de su hija, sino de un sistema social que la aplasta contra el suelo como a un bicho y que la obliga a recoger con sus manos los excrementos de los ciudadanos más acomodados, que hacen sus necesidades en un pozo particular y no en medio de la calle.

Veinte casas al día, veinte pozos de excrementos, que le suponen alguna rupia y algo de ropa usada como recompensa, hacen que Smita decida que su hija no tendrá el mismo destino y que se plantee mandarla a la escuela, para romper el círculo vicioso.

En el otro extremo está Sarah, una abogada canadiense de cuarenta años, divorciada dos veces, con una buena posición económica, gran prestigio profesional e hijos a los que apenas ve, ya que trabaja todo el tiempo con la presión de tener que ser cada día la mejor en su puesto. Nuevamente, no es un hombre particular el problema, sino una estructura social que obliga a la mujer a ser una cosa o la otra, profesional o madre.

Completa el trío Giulia, una joven italiana de clase media que al enfermar su padre decide hacerse cargo del negocio familiar que se dedica a confeccionar pelucas con cabello natural. Ella es el eslabón más débil de la cadena, ya que se nota que es un personaje sacado de la galera para jugar y hacer de nexo entre las dos protagonistas ya citadas. No hay nada sobresaliente en su historia, que simplemente parece querer decir que una mujer puede manejar un negocio tan bien como un hombre.

Lo mejor de la novela, por lejos, es la descripción de una India que parece un infierno en la Tierra, un verdadero corazón de las tinieblas que pretenden ocultar las luces de Bollywood y los modernos autos Tata, pero que la autora muestra en todo su horroroso esplendor discriminativo, violento y amoral. Algunos datos como los dos millones de mujeres que mueren cada año por violencia en la India, ayudan a dirigir la mirada hacia un país que no suele estar en las portadas de los noticieros como sí lo están habitualmente los países árabes con leyes abusivas contra las mujeres.

También hay que destacar la precisa y muy realista radiografía de Sarah, la mujer que lo ha sacrificado todo por su carrera. Si bien el centro del personaje es su lucha dentro de un bufete recalcitrante que la obliga siempre a dar el máximo, Colombani también abre una ventana para reflexionar sobre el verdadero objetivo de una vida plena, que excede a una mera situación laboral. Que otra mujer, su secretaria, sea su némesis, le agrega también otro punto de valor al libro.

A pesar de una prosa que tiene mucho de guion de cinematográfico y de algún giro algo lírico, La trenza es una novela efectiva, con poco relleno y varias cosas interesantes para compartir con el lector desprejuiciado.