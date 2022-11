La ultraderecha liderada por Vox concentró unas 25.000 personas en la capital del país

Miles de simpatizantes del partido de ultraderecha Vox se manifestaron en varias ciudades de España, incluida Madrid, en contra de las políticas y leyes impulsadas por el gobierno progresista encabezado por el presidente Pedro Sánchez.

Unas 25.000 personas, según la policía, se dieron cita en la céntrica plaza de Colón de Madrid, dominada por una inmensa bandera nacional, que también portaban muchos de los congregados.

"Tenemos un Gobierno que gobierna contra la gente, que importa delitos que ni si quiera conocíamos, que rebaja la pena de esos delitos, que desarman a la policía", declaró el presidente de Vox, Santiago Abascal, en su discurso.

El líder político aludió de esta forma a la futura supresión del delito de sedición, por el que nueve responsables independentistas catalanes fueron condenados a raíz de su papel en el intento de secesión de la región del noreste de España, en 2017.

La enmienda del Código Penal, que en principio tendrá lugar antes que termine el año, alentará, según la oposición de derecha y de extrema derecha, nuevos intentos de secesión por parte Cataluña, pues serían castigados con otras figuras penales que prevén penas más leves.

Abascal, además, denunció un supuesto aumento de las agresiones sexuales desde que el secretario general del Partido Socialista Español (PSOE) llegó a la presidencia, al tiempo que lanzó duras criticas a la reforma del Código Penal que endureció las penas para los casos de violación y suprimió la figura de “abuso sexual”.

La norma, que entró en vigencia el mes pasado, se la conoce como del "solo sí es sí" y fue impulsada por la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien días atrás recibió muestras de apoyo internas y externas luego de sufrir un ataque verbal sexista por parte de la diputada de Vox Carla Toscano.

La legisladora, además de calificarla como “enloquecida” y “libertadora de violadores” durante una sesión parlamentaria, dijo que el único mérito de la ministra es “haber estudiado en profundidad” a Pablo Iglesias, pareja de Montero y fundador del espacio de izquierda Podemos, socio menor del gobierno del socialista Sánchez.

Durante su discurso, Abascal dijo que Montero es "una ministra enloquecida que hace una ley con el beneplácito de todo el Gobierno y de toda la izquierda política y mediática para que acaben saliendo a la calle los violadores y los pederastas", en referencia a que la modificación legal permitió que salieran de prisión algunos pocos condenados al reducir sus penas.

"Estamos gobernados por gente separatista, por gente que no quiere ser española, esa es mi principal razón para estar aquí", dijo César Peinado, un ex camionero de 65 años, a la agencia de noticias AFP. "No podemos aguantar más lo que está haciendo este Gobierno, las leyes que está sacando sin la mayoría necesaria, sacando a la calle a terroristas y violadores”, agregó María Dolores López, una secretaria de 58 años.

Según expresó Abascal, España se encontraría en un “proceso destituyente impulsado por un Gobierno que pretende colonizar las instituciones”, entre las que puso como ejemplos el Centro de Investigaciones Sociológicas, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, al tiempo que comparó a Sánchez con el famoso “exprópiese” del presidente venezolano Hugo Chávez.

Interrumpido en varias ocasiones por los asistentes al grito de “Gobierno dimisión”, Abascal dijo lamentar que los debates de los Parlamentos nacional y autonómicos estén “de espaldas” a los problemas de los ciudadanos, y tampoco ahorró críticas al espacio de derecha Partido Popular, al señalar que “todos los Gobiernos de España han dependido del capricho egoísta de los separatistas”.

En esa misma plaza, miles de manifestantes de derecha y extrema derecha se movilizaron en febrero de 2019 y en junio de 2021 para denunciar el diálogo político del gobierno con los independentistas catalanes y vascos, en un intento del Ejecutivo encabezado por Sánchez por conseguir la mayoría necesarias en el Parlamento para aprobar leyes.

Según los analistas locales, la manifestación convocada por Vox y su brazo sindical, Solidaridad, para exigir la dimisión del Gobierno bajo el lema “¡Vete ya!”, en referencia a Sánchez, quedó reducido a un mitin de la ultraderecha. Aunque el objetivo era el mismo que entonces, reclamar elecciones anticipadas, no ha tenido las dimensiones del gran acto de febrero de 2019 en la misma Plaza Colón, cuando se unieron las tres derechas: el Partido Popular, Ciudadanos y Vox