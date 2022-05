La visita a seis campos que mostró la pujanza del Uruguay ovejero

La Gira Corriedale fue espectacular, la gente y el clima acompañaron”, dijo a El Observador Mariano Rodríguez, presidente de la Sociedad de Criadores de Corriedale del Uruguay (SCCU), gremial organizadora de la tradicional actividad.

El cabañero destacó que “el haber juntado a 200 personas para ver ovejas habla de las virtudes de la Corriedale y del ánimo del ovejero, que está pensando en producir, que tiene la capacidad de pensar que siempre vamos a estar mejor”.

Reunir a tanta gente era un desafío y los resultados fueron muy positivos, indicó. En dos jornadas, cabañeros, productores, representantes del gobierno y de la institucionalidad agropecuaria –también estudiantes– recorrieron varios predios con diferentes propuestas productivas y pudieron ver distintas formas de manejo, en todos con una clara apuesta a la calidad de los rubros carne y lana.

Se visitaron seis predios –con majadas comerciales y con cabaña– ubicados en Lavalleja y Florida, ámbitos en los que “se demostró la adaptación de la raza a distintos sistemas de producción”, afirmó Rodríguez.

En el recorrido se pudieron ver diversas formas de manejo, como el pastoreo racional, el trabajo mixto de ovinos con vacunos y también otros sistemas vinculados a la forestación. También se destacó la producción de carne y de lana de esta raza doble propósito.

Según resaltó Rodríguez, en los negocios actualmente influye 80% la producción cárnica y 20% la lanera, lo que incide en los resultados económicos de los ovejeros.

En la Gira Corriedale 2022 destacó la participación de dos referentes del área de producción de carne y lana.

Uno fue el presidente del Instituto Nacional de Carnes (INAC), Conrado Ferber.

Otro fue el presidente del Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL), Miguel Sanguinetti.

Varios alumnos de tercer año de Prácticas Profesionales Ganaderas (PPA) y Prácticas Profesionales Agrícolas-Maquinarias (PPAM) de la Escuela Agraria de Florida también acompañaron la gira. Los estudiantes concluyeron que fue una oportunidad para aprender sobre la raza y el manejo, así como para ver cómo se trabaja con el pastoreo rotativo e intensivo con ovinos, la invernada de corderos, majadas de alta prolificidad trabajando en campo natural, cruzamientos terminales, encarneradas de corderas y planteles de punta a nivel nacional.

Ovinos con vacunos Angus y el Pastoreo Racional Voisin

La Gira Corriedale 2022 comenzó en Florida, en el establecimiento Doña Emilia, de la familia Peña. Allí los visitantes pudieron ver cómo se trabaja con el Pastoreo Racional Voisin (PRV) y cómo la raza Corriedale se vincula en ese sistema con vacunos –en ese campo se cría también ganado de la raza Aberdeen Angus–.

Rodríguez dijo que fue muy positivo ver de qué manera los ovinos se manejan en ese sistema pastoril intensivo que genera un aumento de la producción por hectárea, mayor fertilidad y reducción de costos. Una de las cosas que resaltó fue que implementando este sistema de alimentación, en el cual el pastoreo se divide por parcelas, la familia Peña logró mejorar la señalada de su majada.

“Este es un predio de referencia en el pastoreo”, afirmó, y señaló que, pese a que en la zona se veían los efectos de la falta de agua sobre las pasturas, en ese predio se pudo apreciar un buen nivel de alimento para los animales.

Sociedad de Criadores de Corriedale del Uruguay

Doña Emilia, Molles del Pescado, Florida.

Avance genético y el Mides

La segunda parada del primer día fue en la cabaña Doña Elisa, de Arnoldo Larrosa, “una cabaña de punta” en la que se vio “un animal sumamente adaptado a la realidad de hoy, donde conservan buenos pesos de vellón y una buena señalada”, indicó Rodríguez.

En este establecimiento se pudieron ver animales de un alto valor genético, ejemplares de pedigrí como el gran campeón de la Expo Durazno, y otros que se están preparando para ser presentados en las pistas de la Expo Prado 2022.

En esa oportunidad, además, dos productores de Corriedale que trabajan por medio del convenio entre la SCCU y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) contaron su experiencia produciendo ejemplares de la raza.

“Fue reconfortante escucharlos y ver cómo avanzaron desde que arrancaron hace cuatro años. La oveja les ha permitido tener una caja de ahorro y un capital y eso es muy importante”, mencionó el presidente de la gremial.

El convenio por el que pequeños productores rurales pueden acceder a genética ovina de calidad comprando los animales por medio de créditos de Microfinanzas del BROU ya ha colocado más de 5 mil vientres en todo el país, desde que comenzó seis años atrás, informó.

Sociedad de Criadores de Corriedale del Uruguay

Doña Elisa, Casupá Chico, Lavalleja

Momentos de la carne y la lana

La primera jornada de la gira de la raza en 2022 culminó en la cabaña El Coraje, de Mario Dighiero, un productor lechero que trabaja con una majada Corriedale y, según resaltó Rodríguez, se ha esforzado para afinar la lana y tiene muy buenas tasas de señalada, con un nivel de 120%.

En ese predio, los visitantes pudieron hacer un ejercicio, junto a técnicos del Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL), para comparar con las cifras de señalada los valores obtenidos en el predio previo a la pandemia por lana y carne, dado que hoy en día “los valores de la lana no están satisfaciendo a los productores”, dijo el presidente de la SCCU.

El ingreso bruto de ese predio en la actualidad es de US$ 178, y cuando se pasan los niveles de producción a valores de 2018, año en el que la lana (de 26 micras como la que se obtiene allí) valía US$ 5,30 y la carne valía US$ 3,35 el cordero, se obtiene un ingreso bruto de US$ 180.

“Eso demuestra que lo que pesa realmente en la producción ovina es el porcentaje de señalada y la capacidad de producir carne. Cuando más fina la lana mejor, pero incide muy poco en los sistemas de producción que tenemos en Corriedale”, enfatizó.

El presidente de la gremial añadió que si bien la lana no está pasando por su mejor momento de demanda y precios en el mercado, ya que los valores no concuerdan con lo que los ovejeros necesitan y esperan tanto que algunos productores tienen entre tres y cuatro zafras guardadas en los galpones, “la carne ovina está en un momento muy bueno, con precios históricos y una fuerte demanda”.

Sociedad de Criadores de Corriedale del Uruguay

El Coraje, Barra de los Chanchos, Lavalleja.

Selección de mellizos

Quienes participaron de la Gira Corriedale comenzaron el segundo día de recorridas en la cabaña Santa Inés, de Pedro Dartayete, un productor que hace 20 años trabaja para mejorar la señalada. Para cumplir ese objetivo, en ese establecimiento se identifican las ovejas que repiten la parición de mellizos y los carneros por datos de EPD; utilizando esa forma de selección se pasó de una señalada del 85% (cuando comenzó) a una de 118% en la actualidad.

“Fue un placer visitar este predio y ver la evolución de un plantel trabajado seriamente, lo que es muy importante. Esta es una familia ovejera de ley que aporta mucho al sistema”, puntualizó Rodríguez.

En este predio, además de criar ovinos, se trabaja con bovinos y con equinos de la raza Criollos.

Sociedad de Criadores de Corriedale del Uruguay

Santa Inés, Casupá Chico, Lavalleja.

Ovinos y forestación

La gira continuó en el establecimiento San Salvador, de la familia García Pintos Montes, que lleva 80 años en la cría de la raza adaptando ejemplares a la producción forestal.

En el predio se pudo ver cómo la familia esquila a sus animales cada ocho meses, dado que bajo los árboles “la lana se castiga”, explicó Rodríguez.

Además, en este establecimiento se realiza la encarnerada de las corderas a los siete meses, lo que ha llevado a obtener un porcentaje de entre 50 y 60% de señalada y un aumento en la producción de lana; en la actualidad San Salvador obtiene 7,5 kilos de lana por ejemplar. El manejo que hace la familia en ese predio “suma mucho al rubro”, aseguró el presidente de la raza.

Sociedad de Criadores de Corriedale del Uruguay

San Salvador, Gaetán, Lavalleja.

El acelerador por la finura

La gira culminó en el establecimiento San Gerardo, de sucesión Gerardo García Pintos, donde la familia anfitriona mostró de que manera “apretó el acelerador por la finura”, hasta lograr una lana Corriedale de 25 micras, contó Rodríguez.

Tras muchos años de trabajo, la familia García Pintos logró afinar el micronaje de la lana, pero sin perder el peso de vellón ni de los animales.

En este predio se pudieron ver animales de destacada genética y algunos de los ejemplares que la cabaña presentará en la próxima edición de la Expo Prado –una instancia de alta relevancia–.

Rodríguez destacó que se pudieron ver ejemplares de la raza de muy buena calidad, en un campo en el que hay una alta carga de ovinos y también de bovinos, dado que también hay cabañas de las razas Hereford y Aberdeen Angus.

Sociedad de Criadores de Corriedale del Uruguay

San Gerardo, Gaetán, Lavalleja.

Buenas perspectivas

Rodríguez sostuvo que en la gira se puso de manifiesto el buen momento de la raza y el buen ánimo de los productores.

El negocio de la carne pasa por un muy buen momento y las perspectivas son positivas, principalmente porque los criadores de Corriedale están logrando producir más carne por hectárea, dada la buena producción de corderos, destacó.

Próxima actividad

El sábado 11 de junio Mauricio Menéndez, directivo de la SCCU, va a ser jurado en la 34a Fenovinos, exposición que se hará en Alegrete, Río Grande del Sur, Brasil; varios directivos lo acompañarán en la actividad.