Lacalle Herrera evaluó el gobierno de su hijo y dijo que a veces manda propuestas por mail 

El expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera, dijo que su hijo y actual presidente de la República, Luis Lacalle Pou, “ha respondido muy bien” a lo que se esperaba de él y ha mostrado “serenidad, criterio y habilidad política” en su primer año de gobierno.

Entrevistado por el programa 12 PM de Azul FM, Lacalle Herrera dijo que que vivió este primer año “con orgullo y con preocupación, porque no ha sido una tarea fácil”.

“Luis Alberto ha respondido bien a lo que esperábamos de él, y tiene confianza de una gran mayoría de la población, por encima de la votación de 2019. Ha mostrado serenidad, criterio, y habilidad política, sobre todo ha puesto de manifiesto que el tema de la libertad individual y colectiva es lo fundamental”, afirmó el expresidente.

Consultado sobre si ha visitado al presidente en la Residencia de Suárez y Reyes, el exmandatario dijo que estuvo “una vez” en la casa del Prado y “otra vez” en Anchorena. “De visita para recordar esos lugares que a uno le traen tantos recuerdos. Nada más. Luis Alberto en ese sentido es muy cariñoso: cada vez que puede cae por casa para estar con nosotros. Pero lo dejamos porque bastantes preocupaciones tiene. Estamos desde la tribuna mirando el partido”, añadió.

En otro momento se refirió a su Presidencia, que ejerció entre 1990 y 1995. "Cuando hay dos generaciones que se ocuparon de lo mismo, como en este caso, tenemos visiones provenientes de que lo ejercimos en distinto tiempo. Yo fui presidente hace 30 años. No había celulares, no había internet. Lo máximo que había era fax. Entonces las visiones, en los valores, son las mismas, pero en las estrategias concretas son distintas. Debe primar las del que está en el mando en este momento”

“Mi tarea es a veces mandar alguna propuesta o idea, pero simplemente tratar de que el presidente lo haga de la mejor manera posible”, dijo el expresidente.

Lacalle Herrera dijo también que su hijo hoy puede comprender cosas que le eran imposibles durante su presidencia, porque “la sensación de ser el último en decidir es intransferible”. “El presidente es al que le llega la última decisión sobre muchos temas, y solamente a él. Ese es uno de los dramas del poder: que uno muchas veces es el que tiene la última palabra. Se requiere mucha serenidad, mucho pienso, y conocer la realidad del país. Eso solo se sabe una vez que vive”, argumentó.

Diego Battiste

Lacalle Herrera frente al retrato de su hijo en la sede del Partido Nacional

Consultado sobre los factores que llevaron a su hijo a la victoria electoral en 2019, Lacalle Herrera dijo que se trató de “una acumulación”. “Las construcciones políticas son por etapas. Uno empieza con las primeras responsabilidades que le dan. Ahí tiene que demostrar. Yo creo que simplemente ha sido una evolución positiva, el mecanismo este de elección con segunda vuelta no es el que me tocó a mí. En este mecanismo uno tiene que estar pensando siempre que puede estar llegando a la definición binaria de noviembre, y tiene que ser un candidato lo más nacional posible, sin abandonar las ideas de su partido. Creo que eso Luis lo hizo bien”, aseguró.

Sobre el uso del término “Herrerismo”, Lacalle Herrera dijo que “ha tenido tres versiones” a lo largo de la historia, pero que hoy “es una manera de encarar las cosas”.

“Una es cuando vivía (Luis Alberto) Herrera; la segunda, cuando nosotros desde el año 80 comenzamos con el Consejo Nacional Herrerista, tratando de recordar valores y maneras de actuar del Dr. Herrera, sin pretender sustituirlo, generamos lo que se llamó el Herrerismo moderno. Lo que ocurre después es que al no estar yo, que era el principal referente, hay cantidad de muchachos que son herreristas y son de Todos, o que son de la 40. No es un límite de carácter electoral determinado, es una manera de encarar las cosas”, afirmó.

Al respecto, comentó que está escribiendo un libro sobre el Herrerismo en la década de 1980.

Por último, el expresidente dijo que no cree que vaya a haber acuerdo entre el Mercosur con la Unión Europea. “Nunca creí mucho. Europa es muy egoísta y tiene fuertes tendencias contrarias al acuerdo: Irlanda, Francia, Polonia. No creo que haya acuerdo acuerdo con la Unión Europea”, señaló.

La semana pasada, el canciller Francisco Bustillo dijo que hasta el momento no hay ningún acuerdo concreto con la UE, pero Lacalle Herrera fue un paso más allá y dijo que a su juicio “no va a haber acuerdo”.

Sobre el Mercosur, Lacalle Herrera dijo que el instrumento “se desvirtuó cuando se hizo un club político de izquierda”, y opinó que hoy el bloque “tiene que aflojar un poco los vínculos para que se puedan hacer negociaciones de forma individual”.

“Acá no creo que nadie sea capaz de mejicanear una vacuna”

Por otra parte, Lacalle Herrera dijo que se va a vacunar contra el covid-19 y repitió la consigna de su hijo: “Cuando toque y con la que me toque”.



Asimismo, dijo que no ve posibilidades de que en Uruguay se reedite lo ocurrido en otros países, en los que funcionarios del gobierno se inocularon de forma clandestina. “No, acá no creo que nadie sea capaz de mejicanear una vacuna. Todos estamos en otro nivel de la vivencia social colectiva. El poder político asume responsabilidades”, añadió.