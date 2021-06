Lacalle Pou: "El equipo está como en el round 14, con cansancio físico e intelectual"

El presidente Luis Lacalle Pou afirmó que "en los tiempos que corren", cuando la pandemia ya lleva 15 meses en Uruguay, el equipo de gobierno "está como en el round 14 y esperando que pase el tiempo, porque va horadando el cansancio físico e intelectual".

En una entrevista que concedió al Centro para América Latina de Atlas Network, en colaboración con el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), el mandatario repasó la política de "libertad responsable" que aplicó el gobierno ante la pandemia de covid-19, y dijo que más allá de que se logró avanzar en algunas reformas comprometidas en la campaña electoral, la "urgencia" de la emergencia sanitaria concentra buena parte de la atención. "Los tiempos corren y ves que el gobierno de a poco va gastando sus días", afirmó.

Consultado sobre la salida económica una vez que termine la crisis de salud, y el rol de la obra pública en ese proceso, Lacalle Pou dijo que "si la cosa termina medianamente bien y rápido, va a haber una migración mundial y Uruguay puede ser uno de los lugares a donde llegue (mucha gente)".

"Un país debe facilitar determinadas obras de infraestructura para que se desarrolle el individuo. Uruguay tiene vocación de ser receptor de mucha gente. A eso hay que darle infraestructura, y esa infraestructura es pública. La salida de esta crisis, que significó una caída fuerte del empleo, va a tener también un factor emocional, y de gente tendiente a salir e invertir, porque se retrajo mucho. Eso hay que acompañarlo con una visión y una acción del gobierno de que arranca nuevamente el país", comentó el presidente.

En cuanto al concepto de libertad responsable, Lacalle dijo que nunca pensó en "acuñar el término" e insistió –como ya ha hecho en otras oportunidades– en lo "difícil" que fue el fin de semana del 21 y 22 de marzo del año pasado, cuando tanto la oposición como algunos importantes dirigentes del oficialismo le reclamaban ir a una cuarentena general y obligatoria.

"Empezó una presión fuerte, para mí natural, de encerrarnos. La primera reacción ante el miedo es meterse adentro de la cueva. Fue la decisión más difícil, porque gente muy cercana te pedía: Luis, cuidá a nuestros hijos, cuidanos a nosotros, no nos dejes morir, no nos dejes enfermarnos. Ahí uno tiene que mirar adentro y preguntarse: ¿hasta dónde yo soy capaz de tomar una medida que contradiga la esencia, las razones por las cuales uno está en la actividad pública? Ahí quedó demostrado que no solo el presidente, sino el equipo es liberal, y que la libertad no es libertinaje", relató.

Lacalle también dijo que, debido la incertidumbre y el miedo por lo desconocido, "había tierra fértil" para que la exhortación al quedarse en casa fuera efectiva. "Yo miraba acá la Plaza Independencia no había nadie. Ya la sociedad iba adelante del gobierno en ese sentido. Lo que hacía el gobierno era complementar, consolidar, implementar y darle forma a lo que los individuos ya habían hecho (...) Dicen: 'cerraron los shoppings'. Cerraron ellos porque no iba nadie. Económicamente les convencía cerrar. Así fue con muchos establecimientos comerciales y de esparcimiento", dijo el presidente.

Según Lacalle, pasado el tiempo "se fue perdiendo el miedo, quizá hasta por el éxito que tuvo el pueblo uruguayo en el combate a la pandemia". "Crecen los casos y baja el miedo: así es donde se complejiza. Ahí la libertad responsable sigue siendo el faro, pero se tomaron medidas", sostuvo el presidente, quien argumentó que "Uruguay fue uno de los países que tomó medidas restrictivas de mitad de tabla para arriba".

Consultado sobre la aceptación ciudadana a ese enfoque liberal, en un país históricamente estatista, Lacalle dijo que "no hay que contraponer la libertad individual con el estado benefactor". "Después podemos discutir el tamaño de ese estado, pero anteponer la libertad pura al estatismo es un gran error, porque justamente la definición de liberal es no amputarse ninguna herramienta. El liberal no es ortodoxo, y el Uruguay es ecléctico. Tiene muchas cosas", afirmó el mandatario.