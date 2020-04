Larrañaga criticó a la gente "egoísta e irresponsable" que se fue de vacaciones en plena emergencia sanitaria

El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, constató y lamentó que "muchas personas" se fueron de vacaciones en esta semana de Turismo a distintos puntos del país, pese a las reiteradas exhortaciones del gobierno de evitar los traslados y las salidas a la calle en plena emergencia sanitaria por la propagación del coronavirus. La pandemia, que llegó a Uruguay el 13 de marzo, ya le costó la vida a cinco personas y actualmente hay 400 enfermos de covid-19.

Luego de una recorrida aérea por el este junto con el ministro de Tuirismo, Germán Cardoso, Larrañaga dijo este sábado que era necesario "resaltar negativamente la situación de muchas personas que pese a la exhortación han actuado de manera egoísta e irresponsable, trasladándose hacia el este y otros puntos del país, no advirtiendo de que este es un tema de todos los uruguayos, (y) que comprometen la salud propia y las de los demás". "No hay derecho a eso", reclamó el ministro en rueda de prensa.

Con el objetivo de desalentar el turismo, la cartera de seguridad dispuso desde este miércoles la instalación de 210 puestos policiales en todas las rutas naciones y el destino de 1.500 efectivos a esta tarea. Los policías, no obstante, no pueden más que aconsejar a los conductores que detienen –y a quienes les piden la documentación personal y vehicular– a que no salgan de sus casas, y al cabo de cinco minutos los dejan seguir con su rumbo, como lo constató El Observador este viernes.

Por su parte, Cardoso aseguró que se está realizando un monitoreo para determinar si hay oferta turística para esta semana, y recordó que se cerraron los campings, así como los centros termales del litoral. Ambos ministros viajaron con sus rostros cubiertos con tapabocas.

En su última conferencia desde la Torre Ejecutiva este jueves, el presidente Luis Lacalle Pou instó a la ciudadanía a "tomar todas las medidas posibles" para reducir la propagación del coronavrius, y a ser "generosos y solidarios". "No salir de las casas si no lo tenemos que hacer. Tenemos que cuidar a aquellos uruguayos que pueden verse contagiados con el contacto", dijo el mandatario.

Control aduanero

El ministro Larrañaga informó también que se comunicó con el primer mandatario con la intención de que "se procure dar una orden directa a la Dirección Nacional de Aduanas" para que el organismo intensifique los controles de contrabando. La idea, afirmó es disuadir "esa suerte de turismo comercial que muchas veces se hace ya sea en el Chuy o en otros puntos de la frontera con el Brasil".

"Que en la zona de frontera tengamos cero kilo", dijo el ministro del Interior, quien advirtió que el proyecto apuntará "básicamente" a aquellas personas "de otros departamentos". "No (es) para los pobladores de la línea de frontera", sostuvo.