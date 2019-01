Lemon Pie, una receta simple y deli

Este blog fue publicado originalmente en el blog Not Only Salad

El domingo pasado publiqué la receta del lemon curd y fue un gol! Ésta es la crema de limón más fácil y rica que hay, y encima se puede usar para un millón y medio de cosas. Uno de sus usos más recurrentes en mi cocina es como relleno del Lemon Pie. Hoy publico la receta de este famosísimo postre, que casi nunca encuentra resistencia!

Lemon Pie se traduce literalmente del inglés como “tarta de limón”. Típicamente consta de una masa de tarta neutra o dulce, relleno cremoso de limón, y picos de merengue. Hay otras versiones, como por ejemplo los postres de gelatina sabor limón, etc, pero no son the real thing.

La masa que uso para hacer este Lemon Pie es increíble. Guárdenla porque se puede usar para muchas otras cosas. Yo la hago en la procesadora y toma segundos. Es más, recomiendo que la hagan en la procesadora! No van a ensuciar nada y quedará lista sin mayor drama. Si no tienen ese aparatejo, simplemente la harán como cualquier otra masa con manteca, arenándola junto con los secos y después agregando el agua helada.

Un Lemon Pie con merengue seguro

Un buen Lemon Pie sin merengue no es Lemon Pie! Pueden hacerlo crudo, batiendo 3 o 4 claras con 200 gr de azúcar hasta que forme picos, o cocido como indico en la receta. El merengue cocido (el italiano) queda más lustroso, cremoso, y se mantiene estable por más tiempo. Pero por sobre todo, es más seguro para embarazadas, niños, y personas con el sistema inmune débil.

Los huevos pueden traer una bacteria que se llama Salmonella. Para eliminarla, basta con cocinar los huevos por arriba de 75ºC durante unos minutos. El merengue italiano se hace incorporando almíbar caliente (a unos 105ºC) a las claras batidas, y así se logran cocinar.

*Stephanie Rauhut es gastrónoma profesional y autora del blog "Not Only Salad". Estudió cocina en Uruguay, en Francia, y tras haber tenido durante varios años su empresa de pastelería, se dedica actualmente a la comunicación gastronómica y de viajes.

Porciones: 8 a 10 porciones Tiempo de elaboración: 1 hora + frío 1 hora Tiempo de cocción: 18 minutos

INGREDIENTES

Masa:

Harina 0000, 150 gr (1 1/4 Taza)

pizca de sal

Azúcar, 1 Cda

Manteca fría en cubos, 100 gr (1/2 Taza)

Agua helada, 2 a 4 Cdas aprox

Relleno:

Lemon curd, 1 receta (ver en foto anterior)

Merengue:

Azúcar, 400 gr (2 Tazas)

Agua, 250 ml (1 Taza)

Claras, 3

Esencia de vainilla, 1/2 cta

PROCEDIMIENTO

Lemon curd:

Hacer esta receta y dejarla enfriar al menos una hora en heladera. Revolver antes de extender en la masa.

Masa:

Procesar juntos la harina, sal, azúcar y manteca fría. Agregar de a poco el agua helada hasta que se forme una bola. Darle forma de disco (1 cm de espesor), y envolver en film. Llevar a la heladera por 1 hora. Estirar entre dos plásticos o en mesada enharinada. Cuanto más fría esté la masa, más fácil será. Enrollar en el palote y extender sobre la tartera de 22 cm de diámetro o rectangular de aprox 30 x 7 cm. Acomodar bien en el molde, cortar excedentes y pinchar con un tenedor. Precalentar el horno a 180ºC, y mientras enfriar la masa en el freezer. Le ayudará a mantener la forma durante la cocción. Hornear aprox 18 minutos, o hasta que esté dorada. Antes de desmoldar y rellenar, dejar que enfríe bien.

Merengue:

Poner en una ollita el azúcar y agua. Hervir hasta que alcance punto de hilo (105ºC). Nos damos cuenta porque al levantar almíbar con una cuchara, primero cae mucho, luego menos, y al final se forma un hilo que cortar y queda. Batir las claras a nieve con la vainilla e incorporar el almíbar muy de a poco, batiendo a velocidad media. Si no tenés una batidora de pie, podés pedirle a alguien que te tire el almíbar mientras vos batís. Cuando hayamos incorporado todo el merengue, continuar batiendo a velocidad alta hasta que se enfríe.

Armar el lemon pie extendiendo el lemon curd sobre la masa, y decorando con el merengue a manga o espátula.