Leticia Brédice denunció por violencia a su novio pero dijo que fue una "maldad" por estar "mamada"

Una denuncia por violencia de género y una disculpa posterior por estar “mamada”. La actriz argentina Leticia Brédice publicó en octubre del año pasado una historia en su cuenta de Instagram en la que denunciaba a su novio, Federico Parrilla, y lo acusaba de “machista” y “mala leche”.

La foto publicada por la actriz contenía la palabra basta acompañada por un hashtag. Además, lo etiquetaba a Parrilla. "Me ofendés. Me decís lo peor siempre. Así no me hablás. No es elegante. No es pisar la cabeza. Me gritás todo que no se entiende. Me cansaste, mala leche", escribió.

Tras el escándalo que provocó la denuncia en sus redes sociales Brédice salió en los medios a pedirle disculpas a su novio. En noviembre explicó que le tuvo que pedir perdón a su pareja y a la familia de él. "La pifié, eso no se hace”, agregó.

Tras tres meses del escándalo, la argentina volvió a referirse al tema en el programa Los Ángeles de la mañana de El Trece. Un periodista le preguntó en cómo se encontraba con su pareja luego de haber denunciado violencia. La actriz le respondió que se había equivocado. “Eso por estar mamada", justificó.

Entre risas, Brédice pidió perdón por tomar un tema tan "como un chiste" y agregó que solo quería hacerle “una maldad” a Parrilla. “Perdón que me ría, no hay que banalizar", culminó.