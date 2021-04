Ligüera, el técnico campeón uruguayo que volvió a Tercera y entrena con 10 jugadores

El plantel de Tercera división de Nacional que dirige Martín Ligüera entrena diariamente en Los Céspedes con un grupo de 10 jugadores sin saber aún si tendrá competencia oficial este año ni cuándo comenzará, debido a la pandemia de covid-19 y las restricciones sanitarias impuestas por el gobierno.

Los futbolistas que trabajan con el cuerpo técnico son los que tienen contrato profesional con el club y muchos integran la lista de 50 presentada por los tricolores para la fase de grupos de la Copa Libertadores.

"Estamos esperando novedades. Es una situación similar a la del año pasado y lo mismo pasa con los juveniles. La Tercera está en el medio, porque no son ni Primera ni juveniles, tiene una Mesa Ejecutiva diferente. Mucha información no tengo", dijo Ligüera a Referí.

El año pasado el campeonato Uruguayo de la divisional quedó inconcluso debido a la pandemia de covid-19. Cuando se disputaba la fecha 15, se suspendió la competencia. Rentistas (14 partidos jugados) y Plaza (15) tenían 30 puntos y Nacional y City Torque estaban terceros con 24 puntos en 14 partidos disputados. El equipo de Ligüera era el más goleador del torneo con 28 tantos, y un promedio de dos por partidos.

En 2019, la Tercera de Nacional ganó el Uruguayo, en el primer año de Ligüera como entrenador. Conquistó el Apertura, Clausura y fue primero en la Anual. Fue el equipo más goleador y el segundo menos goleado. De los 30 partidos ganó 21.

En este 2021, los integrantes del grupo reducido de jugadores que trabaja con Ligüera realizan ejercicios individuales y la idea es "que no se queden en la casa", indicó el DT, que agregó: "No se puede inventar, hay que meterle muchas ganas, a ver si podemos salir de esta pandemia".

Ligüera también explicó que están muy pendientes de las decisiones del cuerpo técnico de Primera división que lidera Alejandro Cappuccio: "Hoy, por ejemplo, me pidieron tres jugadores. Somos un retén de Primera. Les mandamos jugadores para la posición que les falta, por lesiones o lo que sea".

Diego Battiste

Ligüera frente al plantel de Tercera

Además de los que entrenan en cancha, también se trabaja a través del Zoom con los demás juveniles.

"Se va a jugar, pero no se sabe cuándo. El campeonato pasado no se terminó. Es una lástima. En Nacional hay jugadores de las categorías 2004 a 2000, con cuatro años de diferencia. Tenemos un plantel armadito de 15 o 18 jugadores, no es que nos juntamos un día antes de los partidos y vemos qué hay", señaló el entrenador.

Frente a esta situación de incertidumbre el club ha resuelto ceder a varios juveniles para que no pierdan ritmo de fútbol: Ignacio Velázquez a Cerro, a Enzo Facchin y Adrián Vila a Rampla, a Joaquín Sosa y Emiliano Villar a Rentistas, y a Patricio Gregorio, una de sus incorporaciones en este mercado de pases, a River Plate.

Ligüera 2021: "Mi lugar es Tercera"

Ligüera señaló que se adapta al momento, sin pensar mucho en el futuro: "No es la realidad. No podemos dejarnos llevar por dos meses, tenemos que adaptarnos a esto. Es un grupo de jugadores que conozco muy bien y lo que más me gusta y me hace sentir orgulloso, a mi, a todo el cuerpo técnico de Tercera y al club, es que en la temporada pasada de 33 jugadores en Primera había 18 o 20 que habían trabajado con nosotros".

Al final de la temporada 2020, tras la salida de Jorge Giordano como técnico del equipo principal, la directiva confió en Ligüera para los últimos dos partidos del Clausura y las finales del Uruguayo frente a Rentistas. "Me sentí re cómodo, me lo hicieron sentir los jugadores. Lógicamente, con la exposición de lograr el bicampeonato, pero me sentí muy bien", admitió.

D. Battiste

Primera final del Uruguayo en el Parque Central

Dijo que actúa siempre con naturalidad. "No ando con misterios. En el fútbol hay mucha fantasía. Siempre le digo a los muchachos, se está dejando de lado el tuya y mía con el jugador y no puede ser así. Siempre con respeto, claro. Pero nosotros dependemos de lo que ellos rinden en la cancha. Como cuerpo técnico marcamos las reglas de convivencia, la forma de plantear los partidos, pero después el que levanta el centro es Ocampo y el que ataca la pelota es Laborda".

Al terminar la segunda final del Uruguayo contra Rentistas y coronarse campeón, Ligüera decidió volver a Tercera división, cuando existía la posibilidad de que continuara en Primera durante 2021.

"Tercera era mi lugar. Siempre lo tuve claro. A fin de año veremos qué pasa. Ya viví muchos años de vértigo como jugador. Ahora quiero resolver en el momento, eligiendo lo que siento en ese momento", señaló.