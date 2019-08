Llega plataforma israelí que mejora los precios de reservas hoteleras

A los israelíes Itaí Marcipar y Doron Nadivi el planear sus respectivas lunas de miel los terminó llevando al negocio que desarrolla la startup Pruvo



Hace más de cuatro años, Marcipar (de origen argentino) realizó una serie de reservas en Booking.com para el viaje con su esposa. Cerca de la fecha, entró a la plataforma a modificar unos detalles y se dio cuenta que en la misma página algunas de las habitaciones ya reservadas estaban un 35% más baratas. Empezó a investigar y se percató que es algo que sucede a menudo: un 40% de las veces. Decidió unir fuerzas con un amigo de la universidad Technion, programaron un algoritmo y a mediados de 2016 lanzaron Pruvo. Su plataforma se dedica a notificar a los usuarios si existe un mejor precio para la misma habitación de hotel que ya ha reservado, y asegura que puede generar ahorros de hasta 72% del total.

Pruvo

Itaí Marcipar

El sistema luego guía al usuario para que haga la nueva reserva más barata y, posteriormente, para cancelar la original más cara.Casi al mismo tiempo que Marcipar se daba cuenta del fenómeno de abaratamiento, muy lejos de Israel, en Costa Rica, otro israelí planeaba también su viaje de bodas. Doron Nadivi se casaba con su novia costarricence, y también notó cómo los precios podían bajar entre el momento en que se realiza la reserva y el de hacerla efectiva.

“Con mi mente no tecnológica, armé una página de excel y empecé a monitorear los precios manualmente. Ahorramos miles de dólares. A raíz de mis ahorros, mis amigos me pedían constantemente que los ayudara y por ello escribí un libro sobre cómo abaratar los gastos de viaje”, contó Nadivi.

Pruvo

Doron Nadivi

Este libro llegó a manos de Marcipar en Israel, cinco meses después de haber lanzado Pruvo. Le llamó mucho la atención y cuando la startup estuvo pronta para expandirse contactó a Nadivi para que formara parte de su equipo y se pusiera al frente de la operación en Latinoamérica.“Es algo muy particular comparado con otras empresas israelíes, en las que la innovación llega de último a América Latina. Nosotros de manera estratégica decidimos empezar la expansión en América Latina. Por un lado porque hablamos español. Y por otro debido a que es un servicio muy viral, que requiere que el cliente comparta con sus conocidos y amigos. Que los latinos sean muy recomendadores encaja con nuestro modelo”, explicó Nadivi, que se desempeña como Chief Commercial Officer (CMO) de Pruvo.Sostuvo que la startup ya tiene miles de usuarios en Uruguay, a pesar de contar con un presupuesto muy reducido para publicidad “por ser una startup”.

¿Cómo funciona?

Cuando se le pregunta a Nadivi si no existe el riesgo de que un usuario cancele la reserva realizada, no pueda efectuar una nueva y termine sin nada, responde que en tres años de operativa no les ha pasado ni una vez, porque el proceso es completamente guiado. “Primero se realiza la reserva nueva, y solo después de obtener la confirmación de la misma habitación a mejor precio, le guiamos para cancelar la otra. Eliminamos ese riesgo por medio de ese proceso”, comentó.

Al usuario no se le cobra por el ahorro obtenido.

El modelo modelo de negocios de Pruvo, en términos de la industria, se llama programa de afiliados. Pruvo es afiliado de Booking, Expedia, hoteles.com y otros 50 sitios de comparación hotelera. “Ellos nos pagan una comisión cuando un cliente hace una reserva por intermedio nuestro. El cliente viene a través del identificador de Pruvo, y ellos saben que hace una reserva nueva. Tenemos todo el interés de encontrar un nuevo precio para el cliente, porque si no lo encontramos no ganamos nada”, explicó.

G. Malvasio

Itaí Marcipar

El ejecutivo destaca la revolución de low cost en materia de transporte aéreo, que ha permitido que mucha más gente pueda viajar, y asegura que con Pruvo se trata de hacer lo mismo en materia de hotelería.

Pero ¿cómo es posible que puedan llegar a cambiar tanto los precios de las habitaciones?

El israelí entiende que ésto pueda verse como contradictorio porque en otras industrias cuanto más cerca de la fuente se está más barato es.

Su explicación se basa en que la industria hotelera es distinta al resto y en el dominio que tienen los buscadores, y en particular dos gigantes como como Booking y Expedia, que puede influir mucho con los porcentajes que cobran: “la mayoría de las caídas de precios no son porque el hotel está perdiendo dinero o porque baja los precios, sino que una de las páginas decide disminuir un poco su comisión. El ingreso que recibe el hotel no se afecta, es que plataformas están perdiendo un poco de su comisión.”

Una de las metas de los emprendedores es que la startup sea comprada por uno de los buscadores, pero saben que para ello necesitan crecer más, señaló Doron Nadivi.

25% de las reservas que se envían a Pruvo reciben un alerta de mejora de precio a las 48 horas.

4 meses es el promedio de tiempo de anticipación de las reservas que se envían a Pruvo.

2,8 millones de dólares ya llevan ahorrados los usuarios de Pruvo, según cifras del propio emprendimiento.