Llegaba "de punto" y ganó: Nacional y tres clásicos que alimentan la ilusión

“En los clásicos no hay favoritos”, se suele decir en la previa del histórico partido entre los grandes del fútbol uruguayo, si bien en el análisis previo se puede identificar cuál de los dos equipos llega en mejor forma al duelo.

Para este domingo, Nacional viene debajo de Peñarol en el Clausura, con una diferencia de cinco puntos, y en la Anual, con cuatro unidades de separación, tablas que lideran los aurinegros.

Eso, sumado a las lesiones y suspensiones que tiene el tricolor, más sus últimos rendimientos, hace que los aurinegros sean candidatos a quedarse el partido que se jugará en su casa, el Campeón del Siglo, desde las 16:00.

Pero, como en los clásicos no hay favoritos, eso no implica que el triunfo esté asegurado para los locales. Y, como ha demostrado la historia, para a ambos lados, hubo victorias contra todos los pronósticos, cuando quienes llegaban en peores condiciones se impusieron, quizás sacando fuerza por eso de ser subestimados, y ganaron.

Recuerdos tricolores

En filas tricolores hubo varios clásicos en los que se quedaron con la victoria pese a llegar de punto, ya sea por rachas negativas o por momentos deportivos.

Uno de los clásicos más recordados de los últimos años es el del Apertura 1998, 2-0 en el Estadio Centenario, en el que los albos, con Hugo De León como técnico, comenzaron a consolidar el Campeonato Uruguayo con el que cortaron el sexenio de Peñarol.

Armando Sartorotti

El gol de Camejo a Peñarol en el Apertura 1998

Ese partido es recordado como el clásico de Carlos Camejo, figura del encuentro y autor de uno de los goles, mientras que el otro lo hizo Gianni Guigou. “Ganamos con un gol mío y comenzamos a cambiar una mala racha que traía Nacional en los partidos ante Peñarol”, recordó Camejo a Referí. “Ganar aquel partido significó un antes y un después en el club que venía de un período negro”.

“El partido me quedó grabado porque marqué el primer gol y pude tapar a la figura de ellos (Pablo Bengoechea), además de participar en el 90% de la acción que derivó en el segundo gol de Guigou”, dijo en una nota de 2015. “Los hinchas no se olvidan más de ese partido; de hecho hasta el día de hoy me lo hacen saber en la calle. Sin dudas que todos también se acuerdan de aquella vez que no saludé a Bengoechea”, agregó.

Camejo señaló que Peñarol llegaba mejor, pero Nacional lo ganó. “Ellos habían conseguido el quinquenio, estaban pasando por un buen momento, y en el ambiente estaba aquello de que serían el primer club en conseguir un sexenio. Pero Hugo De León hizo las cosas súper bien, armó flor de grupo, ganamos Apertura y Clausura con los clásicos incluidos. Eso marcó un antes y un después”, dijo el exvolante.

Más atrás en el tiempo, Nacional tiene entre sus hazañas la final, “del 9 contra 11”, del Campeonato Uruguayo de 1933 que se disputó en agosto de 1934, luego del extenso episodio del “clásico del gol de la valija”.

Los nueve jugadores de Nacional que afrontaron 80 minutos en la primera de las finales del Uruguayo de 1933 que se disputó en 1934

Al partido, que había sido suspendido por el curioso hecho, le faltaban completar los 24 minutos de juego. Con el marcador igualado, si se mantenía la paridad habría un alargue de dos tiempos de 30 minutos.

Nacional tuvo la dificultad que debió encarar todo el pico con 9 futbolistas porque Nasazzi y Labraga estaban suspendidos. Si había un ganador, sería campeón. Pero los albos, que tuvieron a favor un remate en el travesaño, aguantaron el 0-0 con dos menos durante 80 minutos, por lo que se pasó a una segunda final en setiembre, ya once contra once, que también finalizó sin goles.

En el tercer desempate, el 18 de noviembre de 1934, los tricolores comenzaron abajo en el marcador, pero con tres goles del Manco Castro se quedaron con la victoria y el título de 1933 por 3-2.

La última gran recuperación de Nacional es bastante reciente, de 2019, cuando tras un mal arranque en el Apertura y con la llegada de Álvaro Gutiérrez, comenzaron una persecución tras Peñarol al que alcanzaron y pasaron en el clásico del Intermedio que ganaron con los goles del Chory Castro.

Carlos Pazos

El festejo del Chory en 2019

En el Apertura habían empatado 1-1. “Para mí Peñarol es favorito, es un equipo que hace tiempo viene jugando. Ganar es un resultado fantástico y el empate no es un mal resultado. Si Peñarol gana, se terminó el campeonato uruguayo porque le saca 12 a Nacional”, argumentó en declaraciones a Fox Sports Juan Pedro Damiani, quien en ese entonces ya era expresidente aurinegro.

Nacional ganó el clásico por 3-0, con dos del Chory y uno de Felipe Carballo, y pasó a Peñarol en la Anual tras estar nueve puntos atrás.

Los albos seguirían con algunas intermitencias en el Clausura, pero terminarían siendo campeones, ganándoles las recordadas dos finales en cuatro días a los mirasoles, para quedarse con el Uruguayo, el primero de los dos títulos del bicampeonato que hoy está en manos de los del Gran Parque Central.

La historia de los clásicos tiene varios triunfos de los que llegaban en malas y en Nacional tienen épicos antecedentes para inspirarse este domingo y buscar una nueva sorpresa.