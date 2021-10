Giuria y Martínez lanzaron su fórmula para que Nacional "sea ganador en todos los ámbitos"

Raúl "Nono" Giuria y Ariel Martínez lanzaron este jueves su candidatura para las elecciones en Nacional que se celebrarán el próximo 11 de diciembre.

Giuria explicó que la Lista 12, que encabeza con Martínez, rinde homenaje con su nombre a los hinchas del club: "El 12 es porque pensamos en hacer un reconocimiento al hincha que pasó momentos muy difíciles con la pandemia, que aguantó estoicamente y ahora con el aumento de los aforo esperamos que vuelva nuevamente a llenar el Parque".

"Además, la elección es el 11 y el día después nos tiene que encontrar todos sentados en la misma mesa habiendo transitado una elección sana y sin ningún rencor, porque hay que trabajar para Nacional. ¡Arriba Nacional!", expresó en el evento realizado en el Club de Pesca Armonía.

La fórmula: Raúl Giuria y Ariel Martínez

Martínez, presidente del básquetbol de Nacional, expresó: "Estamos formando un grupo que también integra la agrupación de Egon Díaz porque nos parece muy importante integrar al interior en este proyecto. Queremos un Nacional con todos los bolsos del país y del mundo. En el básquetbol he tenido mucho contacto con las filiales de Nacional del exterior y es muy lindo sentir su apoyo y su colaboración".

"Creo en la gestión basada en equipos conformados por profesionales de alto nivel y unidos por el amor y la pasión por el club y por la convicción de que hay que hacer las cosas de la mejor manera posible, entregando esa pasión que nos tiene 24 horas los siete días de la semana puestos a trabajar por el club", agregó.

"Así vienen los resultados. Nosotros nos planteamos desafíos que parecían un sueño como competir a nivel internacional y logramos participar en la Liga Sudamericana y ahora lo haremos en la Champions; desafíos a la altura de lo que es el club. Es lo que queremos ahora, que Nacional sea ganador en todos los ámbitos e integrando a toda su gente".

"Al Nono lo conozco por el vínculo laboral y directriz, y me encontré a una persona que lo primero que me llamó la atención es que era que la oposición al principio de la directiva y en aquel momento lo que más me gustó de él es que trabaja como si fuera el primer oficialista. Él me ayudó mucho porque tuve muchísimos problemas porque la única actividad profesional de Nacional fuera del fútbol es el básquetbol, donde se plantean problemáticas similares a las del fútbol y encontré en él a un interlocutor válido. No porque en el club no hubiera gente que funcionara como nexo con el básquetbol, pero en el Nono encontré ese aporte y también un apoyo por compartir posturas filosóficas, de cómo gestionar un club de fútbol. El mundo de la gestión, de la política y de la cancha son muy difíciles, y él se movía bien en todas las áreas", dijo Martínez.

"Estamos dispuestos a trabajar por la victoria", expresó en el cierre de su alocución.

Giuria no quiso brindar detalles de su futuro plan de acción, de las propuestas que piensa implementar en el club ni tampoco deslizar crítica alguna a la actual conducción: "Tenemos que cerrar filas con todas las listas en busca de un objetivo que es el tricampeonato y hoy mucho más. No vamos a decir propuestas ni cómo imaginamos al club para los próximos años. Lo diremos más adelante, cuando conformemos la lista y el equipo, porque un equipo de gobierno no se hace solo con la lista".