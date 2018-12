Llegó el regalo para Ancap: el petróleo quedó 29% por debajo de su referencia de importación

Los precios del petróleo se desplomaron este lunes más de un 6% a sus menores niveles en más de un año, revirtiendo su tendencia en las operaciones de la tarde ya que los temores sobre una desaceleración económica mundial golpearon a los mercados. El crudo de referencia para Ancap en pesos quedó 29% por debajo de su paramétrica de costos definida para el semestre julio-diciembre.

Durante la sesión, los futuros del crudo en Estados Unidos y el referencial global Brent (de referencia para Ancap) retrocedieron a un piso desde 2017, lo que colocó a ambos contratos en camino de perder alrededor de un 40% en el trimestre.

"Lo que está pasando en el mercado de acciones está generando temores de que la economía se dirige a un freno y por lo tanto destruirá cualquier posible demanda futura de petróleo", dijo Phil Flynn, analista de Price Futures Group en Chicago. "Con esta caída, están internalizando una desaceleración en la economía, si es que no una recesión".

Los futuros del crudo en Estados Unidos tocaron sus mínimos desde el 22 de junio del 2017, ante el aumento de los temores del impacto de la disputa comercial entre Estados Unidos y China sobre el crecimiento mundial y la demanda por petróleo. El Brent tocó su nivel más débil desde el 17 de agosto de 2017.

Los mercados a nivel general han sido presionados ya que un cierre parcial de las operaciones del gobierno de Estados Unidos intensificó las preocupaciones por el crecimiento. Los inversores han buscado los activos de menor riesgo como el oro y la deuda pública a expensas del crudo y las acciones.

El crudo en Estados Unidos bajó US$ 3,06, o un 6,71%, a US$ 42,53 por barril. En tanto, el Brent perdió US$ 3,35, o un 6,22%, a US$ 50,47 por barril. El mercado tuvo una sesión más corta por vísperas de Navidad.

Así, tomando la cotización de cierre del tipo de cambio mayorista de este lunes ($ 32,25) el valor teórico de importación del barril Brent en pesos para Ancap se ubica en $ 1.627,7, esto es un 29% por debajo de su paramétrica vigente de $ 2.287,5, que tiene estipulado un barril a US$ 75 y un dólar a $ 30,5 para el período julio-diciembre. El Poder Ejecutivo tiene previsto definir las tarifas que regirán para los combustibles esta semana con una fuerte presión y reclamo de los sectores productivos para que aplique una rebaja en los precios, más allá del ajuste anual que se hace del Imesi sobre las naftas cada enero.

El Brent se hundió un 11% la semana pasada y alcanzó su nivel más bajo desde septiembre de 2017, mientras que los futuros del petróleo en Estados Unidos bajaron a su peor nivel desde julio de 2017.

El panorama macroeconómico y su impacto en la demanda de petróleo siguen presionando los precios. Las acciones globales han caído casi un 9,5% en lo que va de diciembre, su mayor descenso mensual desde septiembre de 2011, en medio de la crisis de deuda de la zona euro.

La OPEP y productores aliados liderados por Rusia acordaron este mes reducir la producción de petróleo en 1,2 millones de barriles por día a partir de enero. Si eso no equilibra el mercado, la OPEP y sus aliados celebrarán una reunión extraordinaria, dijo el ministro de Energía de Emiratos Árabes Unidos, Suhail al-Mazrouei.

