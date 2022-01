Llovió, pero igual se ampliará el área bajo emergencia agropecuaria

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) decidió ampliar el área bajo emergencia agropecuaria a casi todo el país, considerando que las lluvias que hubo desde el sábado fueron útiles, pero lejos están de corregir los impactos del déficit hídrico acumulado.

La novedad fue confirmada a El Observador por Carlos Rydström, director de Desarrollo Rural del ministerio.

Bajo la declaración de emergencia agropecuaria (que habilita a diferentes asistencias a los afectados) –hasta el momento era de 5,1 millones de hectáreas– se incluirán seccionales de Canelones, San José, Montevideo, Cerro Largo y Treinta y Tres.

Las seccionales no estaban decididas al cierre de esta edición y la medida no se ha hecho oficial, en tanto el ministro Fernando Mattos no ha firmado la declaración.

Las zonas que finalmente sean declaradas en emergencia se incluirán dentro del beneficio de prórroga del pago de BPS rural, al que pueden acceder los productores que se vieron afectados por la falta de agua.

La decisión se tomó este lunes luego de que Mattos se reuniera (de modo virtual, dado que permanece en recuperación por ser positivo a covid) nuevamente con el Comité de Emergencia Agropecuaria, organismo que monitorea constantemente los niveles de agua en el suelo y asesora al jerarca.

Rydström explicó que, pese a las precipitaciones, se recomienda ampliar el área porque la situación se analiza en períodos de tiempo más largos y que “para la lógica productiva esta lluvia tampoco tiene una respuesta tan inmediata a la producción del campo natural o los forrajes como para decir que estamos aliviados”.

Dentro de 10 días habrá un nuevo encuentro para discutir la situación.