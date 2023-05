Lluvias de fin de mayo con buenos impactos para agricultores y ganaderos

Los cultivos de invierno, con un avance de siembra de 50%, encontrarán mejores condiciones de humedad en adelante, aunque las lluvias retrasan aún más la trilla de soja. Para el ganado las lluvias son un respiro que permite ganar kilos y mejorar las condiciones para la cría. La lana cayó a su menor nivel de precios desde octubre de 2022 debido a una voluminosa oferta de baja calidad.

A continuación, una mirada al cierre semanal en los mercados de tres de los principales rubros del agronegocio nacional.

Repunte de los granos en Chicago

Los muy buenos registros de lluvias en la zona suroeste de Uruguay cambian la perspectiva de la siembra de los cultivos de invierno, mejorando la condición de los suelos.

Aunque se siguen retrasando las tareas tardías de la cosecha de verano y la entrega de las chacras para la nueva siembra, la cebada, el trigo y la colza encuentran condiciones más aptas en adelante.

El mayor desarrollo de la siembra se da en la colza que en cebada y trigo, con avances de casi 50% del área.

En el mercado de Chicago los granos cerraron el viernes previo a un fin de semana largo en Estados Unidos con avances en las cotizaciones, luego de una semana bastante equilibrada, pero que no recupera lo que se ha retrocedido en semanas anteriores.

Ucrania sigue siendo un destino de riesgo para los barcos y las navieras evitan los puertos del Mar Negro, por lo que más allá de la renovación del acuerdo entre Rusia y Ucrania son pocos los embarques de trigo desde la zona, un factor que da cierto sostén a los precios.

El contrato julio de trigo Chicago ganó US$ 4,3 por tonelada en la semana, cerrando en US$ 226,3 con una suba de 1,8%. La posición diciembre subió hasta US$ 237,9 con un alza semanal de 1,9%. La posición julio de soja avanzó 2,4% en la semana con un precio de cierre de US$ 491,4. La posición noviembre agregó US$ 6,3 para cotizar a US$ 437,1 por tonelada, con un balance semanal positivo en 1,2%.

El maíz lideró las ganancias con 8,9% en la posición julio que cerró a US$ 237,8 por tonelada y 7% de incremento en el contrato diciembre.

En el mercado local de granos los precios se mantuvieron estables, con la tonelada de soja puesta en Nueva Palmira a US$ 434 y US$ 412 para los contratos de la soja de la próxima cosecha.

La cebada para malteo se mantiene en US$ 236, el trigo en US$ 280 y la colza para exportación en US$ 380 la tonelada.

Juan Samuelle

Llovió sobre todo en el sur y en el litoral oeste del país.

El novillo resiste arriba de US$ 4

Hay expectativa de que las lluvias –aunque irregulares– ayuden a marcar un piso de precios para el ganado gordo. Ya pasó el grueso de la faena de corral, aunque la industria no presiona por hacienda de pasto y propone menores precios.

Hay productores que no convalidan nuevos ajustes y el novillo gordo se sostiene entre US$ 4 y US$ 4,10 por kilo en cuarta balanza. La oferta es limitada, aunque no está claro cuánto interés de compra habrá hacia adelante por parte de la industria. En general se espera una baja en el nivel de actividad, con algunas plantas que darán licencias y dejarán de operar en las próximas semanas.

Algunos productores retienen sus ganados para sumarles algún kilo, augurando mejores precios, dijo Francisco Cánepa, de escritorio Ruben F. Cánepa.

El mercado está más dinámico para la vaca, con valores desde US$ 3,65 hasta US$ 3,85, con la mayoría de los negocios de ganados de menor terminación.

Hay marcada diferencia de precios entre plantas. También en entradas, que van de 5 a 12 días.

El enfriamiento en los mercados externos juega su partido, con un enfriamiento en los precios y la demanda desde China que los operadores experimentaron de primera mano en la feria SIAL de Shanghai.

Por lo pronto, el valor promedio de la tonelada de carne vacuna exportada en los últimos 30 días fue de US$ 4.578, el más alto del año, un valor posiblemente sostenido en embarques de cuota 481 a Europa a precios mayores que la media.

El otoño está dando un recreo con temperaturas moderadas, pero las pasturas en general aún no despegan.

“Vamos a tener una poszafra larga, donde los corrales van a seguir teniendo protagonismo”, consideró Carlos de Freitas, director del escritorio Carlos de Freitas Negocios Rurales y presidente de Plaza Rural.

En lo inmediato, comienza a verse un efecto lluvias en el mercado de reposición. Clientes que el lunes y martes mostraban cautela, el jueves o viernes ya tenían resuelto comprar ganados.

“Ya hay hacienda para el campo por la que están pidiendo precios que no están en el mercado” comentó Cánepa; una oferta más pretenciosa, principalmente para la ternera, vaquillona y algún vientre preñado. Hacia adelante el operador prevé una menor oferta de reposición.

En Plaza Rural y Lote 21 hubo ajustes moderados esta semana. “Piezas de cría, vaca de invernada y novillo formado tal vez fueron las categorías más ventajosas para los compradores”, comentó de Freitas.

En las dos pantallas los terneros promediaron US$ 2,41 el kilo, una caída de 4,6% en Plaza Rural respecto al remate anterior, y de 4,5% en Lote 21.

Los lanares siguen en un proceso de ajuste. “En el norte empezó a haber una especie de liquidación de stock, principalmente en lanares que ofrecen lanas gruesas, mucha gente se está deprendiendo porque no han podido colocar la lana”, señaló Cánepa.

En los negocios para frigorífico, las restricciones por peso son marcadas y las entradas están en el eje de dos semanas. Los valores rondan los US$ 3,30 para el cordero, US$ 3,05 para los borregos y US$ 2,77 para las ovejas.

La lana en mínimos de ocho meses

El precio internacional de la lana cayó a su menor valor desde mediados de octubre de 2022, estirando una racha bajista como consecuencia de la abultada oferta y la baja calidad del producto. Para los compradores se hace difícil dar con los lotes que buscan en términos de resistencia al lavado, largo de mecha y contenido vegetal.

Mayo es por lejos el peor mes del año para el negocio lanero. En la última semana el Indicador de Mercados del Este (IME) bajó a US$ 8,01 por kilo base limpia, una caída de 4,6% en la cotización y un retroceso de 39 centavos.

Esta semana el desempeño de los valores se atribuye exclusivamente a la distancia entre la punta compradora y vendedora, ya que no hubo influencia del tipo de cambio. La moneda australiana se depreció ligeramente. En divisa local la caída semanal fue de 49 centavos.

La corrección a la baja fue más significativa en el extremo más fino de la oferta (lanas Merino de menos de 20 micras) y menos abruptas en las lanas cruza de 25 micras en adelante.

Con este panorama de precios los negocios a nivel local están paralizados. Ni el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) ni la Unión de Consignatarios y Rematadores Laneros informó de negocios concretados.

Para las lanas Corriedale de 26 a 28 micras se ofrece entre US$ 0,70 y US$ 0,80 por kilo base sucia.

La industria local está stockeada con lanas de buena calidad y también hay mucha lana en manos de productores y consignatarios: unos 40 millones de kilos, que equivalen a una zafra y media largas, tradicionalmente de 25 millones anuales.

Además de la situación de mercados –incertidumbre en Europa, lentitud en la reapertura de China con cambios estructurales en la industria textil- la operativa local se ve afectada por falta de agua en algunas industrias afirmó Antonella Riani, responsable de mercados del SUL, este viernes en Radio Rural.