Ganados con valores presionados y rebote en precios de granos y lanas

La preocupación por lo que sucede en Ucrania ayudó a subir los precios en el mercado de granos al final de esta semana y en Uruguay la soja vuelve a estar sobre los US$ 505 por tonelada, mientras empieza a aflojar la cotización del maíz. Por la entrada de ganados de corral cede la presión en la demanda por el ganado terminado, aunque la limitada oferta sostiene los valores. La lana tuvo su mejor semana desde febrero, quebrando la tendencia a la baja.

A continuación, el cierre semanal en los mercados de los principales rubros de los agronegocios en Uruguay.

Mercado ganadero estable

Mayo comienza con un mercado ganadero estable que por ahora resiste a la presión bajista, más allá de las preocupaciones por el panorama forrajero, con poca agua por delante y el invierno a la vuelta de la esquina.

La entrada de ganado de corral en una nueva ventana de faena de cuota 481 dio impulso a la faena y tuvo un efecto estabilizador en los precios, pero con mayor margen de maniobra para los frigoríficos y menor presión de compra sobre los ganados de pasto. Desde la industria hay una intención de baja de precios.

La mayor frecuencia de negocios para el novillo gordo se da entre US$ 4,10 y US$ 4,20 por kilo en cuarta balanza y entre US$ 3,80 y US$ 3,90 la vaca, en línea con la semana anterior. Persiste la brecha de precios y entradas entre plantas, que van de una semana a 15 días.

Cierre en los mercados.

Si se observa la faena, la falta de oferta queda disimulada por una mayor participación de ganado de engorde, pero se espera que luego de esta ventana de cuota la mínima disponibilidad de animales de pasto vuelva a ser notoria.

La operativa en frigoríficos la semana pasada creció 27% hasta 47.231 vacunos, casi 10.000 cabezas más que la semana anterior. El mayor incremento fue de novillos. La faena mensual de abril fue la segunda más baja del año, con 152.574 vacunos: 26% menos que un año atrás y apenas por encima de enero, que registró casi 151.000 cabezas.

En los mercados externos China se ha mostrado con demanda y valores más calmos en las últimas semanas. Por ahora, el precio de exportación sigue estable, muy cerca de los US$ 4.500 por tonelada. La semana pasada el promedio fue de US$ 4.663 promedio para la carne, de acuerdo a los datos provisorios del Instituto Nacional de Carnes (INAC) y US$ 4.418 en 30 días móviles, similar a la semana anterior.

En la reposición, con más oferta, y cautela por una sequía que aún no se ha ido, la demanda es selectiva y los valores parecen haber tocado su techo. Así se vio reflejado en la grilla de promedios de la Asociación de Consignatarios (ACG) de esta semana, con bajas para algunas categorías como los terneros que pasaron de US$ 2,56 a US$ 2,49. No así el ternero con destino a exportación que sigue firme y subió a US$ 2,53.

En el remate de Lote 21 esta semana el ternero mostró firmeza, justamente con un promedio US$ 2,53. Hubo una fuerte participación de la exportación en pie, con interés por ternero entero. También se vio operativa de los corrales.

Se ha registrado una corrección de precios para los lanares, con una demanda china que ha aflojado de la mano de mayor oferta desde Oceanía. Los negocios rondan los US$ 3,45 para el cordero pesado y los borregos y US$ 2,90 los capones.

Aprovechando la sequía y el muy buen estado de los animales muchos productores apuraron la venta, lo que explica los altos volúmenes de faena registrados en los primeros cuatro meses del año. En abril, la faena de ovinos casi duplicó la del mismo mes de 2022: fueron 118.921 cabezas contra 60.785, una suba interanual de 95,6%.

“El valor de la lana es uno de los factores que ha motivado a desprenderse de majadas y eso ha incidido en este número abultado de venta en este cuatrimestre”, dijo Gustavo Basso, de Gustavo Basso Negocios Rurales.

En lo que va de 2023 la faena ovina ha trepado 41%, pasando de estar debajo de las 400.000 cabezas entre enero y abril de 2022 a casi 560.000 en el primer cuatrimestre de este año.

Los valores de carne ovina siguen sensiblemente menores que los registros de un año atrás, y atípicamente por debajo del precio de la carne vacuna. El último dato publicado por el INAC señala que en el acumulado de los últimos 30 días el promedio se ha mantenido en el eje de US$ 3.900 por tonelada y está 24% debajo de los US$ 5.148 registrados en mismo periodo de 2022.

Al ritmo de la guerra

El mercado internacional de granos tuvo un repunte sobre el final de la semana que le permitió terminar equilibrado, y aún con leves subas tras empezar prolongando las bajas de las dos semanas anteriores.

Los escasos avances en relación a las exportaciones de Ucrania -no se sabe si continuarán después del 18 de mayo, cuando vence el acuerdo actual- y las dudas sobre el volumen de producción de Estados Unidos son los factores que han jugado para que los fondos fueran fuertemente compradores el viernes y acentuaran la suba del día anterior. También influyó un repunte en los aceites.

Sobre el final de la semana se hicieron sentir las deserciones de compañías navieras cada vez más renuentes a tomar grano de Ucrania.

Desde que es firmó el acuerdo, Ucrania ha podido exportar unos 29,5 millones de toneladas de granos y aceites, entre ellos 14,9 millones de toneladas de maíz y 8,1 millones de toneladas de trigo.

Esta semana la cantidad de barcos que fue a levantar carga se redujo a dos por día de un promedio diario de tres a cuatro barcos en las últimas tres semanas.

El grupo naviero danés Norden se encuentra entre las empresas que no envían barcos a la región. "No estamos participando en ese comercio en este momento. Es un área riesgosa, es muy difícil predecir lo que sucederá", dijo a Reuters el presidente ejecutivo de Norden, Jan Rindbo.

"Las cosas pueden cambiar rápidamente... desde el momento en que accedes a entrar y recoger un cargamento hasta el momento en que llega el barco", expresó.

Actualmente, cada envío demora en promedio al menos nueve días e implica navegar a uno de los tres puertos ucranianos involucrados en el pacto y someterse a las inspecciones requeridas.

El análisis de la plataforma de datos marítimos y de productos básicos Shipfix mostró que la cantidad de pedidos de carga (solicitudes globales de barcos disponibles para transportar granos desde Ucrania) cayó a 355 en abril desde 489 pedidos enviados al mercado en marzo, informó Reuters.

Sobre el cierre de esta semana hay 107 pedidos de granos a plazo para barcos en el mercado: 94 para mayo y los restantes para los próximos meses, según muestran los datos de Shipfix.

Además, entre 40 y 60 barcos comerciales están todavía atrapados en todos los puertos de Ucrania que no han podido salir debido a las estrictas restricciones sobre qué barcos pueden salir del corredor, lo que ha agregado preocupaciones sobre la retención de más activos si no se llega a un acuerdo.

El seguro para los barcos que ingresan ha sido otro factor fundamental, y las pólizas de cobertura de guerra deben renovarse cada siete días, lo que cuesta miles de dólares.

Las tarifas se han mantenido estables en torno al 1% del valor de un barco desde hace semanas, según estimaciones del mercado.

Fuentes de la industria de seguros dicen que por ahora no hay cambios en los arreglos de cobertura, aunque las condiciones podrían cambiar rápidamente.

"Esperaríamos una revisión significativa de lo que se cobra actualmente y la forma en que se suscribe si el acuerdo del corredor de granos no se extiende y si hay una escalada del conflicto", dijo una fuente de la industria.

Al peso de ese marco de incertidumbre por la oferta se agrega en Chicago que el cultivo de trigo de invierno de Estados Unidos no mejora, con solo 28% en buen estado: igual al año pasado, que arrojó malos resultados.

La incertidumbre por la salida de los aceites coincide con el final de la cosecha de Brasil lo que puede alentar una mayor firmeza de la soja en las próximas semanas.

En el plano local eso permitió que la soja vuelva a estar por encima de US$ 500, sobre los US$ 505, en tanto que empieza a aflojar la cotización de maíz ya que empieza la cosecha del maíz safrinha de Brasil y Paraguay. Esto puede significar un alivio para los costos de alimentación en ganadería y lechería. El invierno promete ser de alta demanda de grano para complementar la escasez forrajera derivada de la sequía.

La sequía sigue y sus efectos se hacen sentir en la demora de la siembra de Argentina y partes de Uruguay especialmente Colonia y Soriano, y que por la magnitud del problema en el país vecino puede ser un factor importante en los mercados en las próximas semanas.

Se afirma el precio de la lana

Los precios de la lana en Australia subieron en la mayoría de las categorías, afirmando el cambio de tendencia iniciado a mediados de la semana anterior. A nivel local la demanda sigue proponiendo valores por debajo de las expectativas de los productores, por lo que la operativa es escasa. Los precios siguen 15% debajo de los de un año atrás y 10% inferiores a los de principios de 2023.

Fue la mejor semana desde febrero en las subastas australianas, permitiendo que crezca la confianza de los operadores locales en que los niveles de precios continuarán en ascenso.

El mercado percibe mayor competencia entre los compradores por la necesidad de adquirir inventario, con renovada demanda de China, cliente del 80% de la lana que exporta Australia.

El Indicador de Mercados del Este (IME) cerró a US$ 8,74, con un incremento semanal de 1,6%. Los precios en dólares tuvieron un desempeño mejor que en la moneda local, fortalecida frente a la divisa estadounidense.

Las lanas superfinas de menos de 18,5 micras fueron las más destacadas, en un contexto de demanda firme por todos los tipos de lana Merino. Los volúmenes más reducidos de oferta y el incremento de interés de los compradores chinos junto a las textiles de Europa e India estimularon la puja, particularmente en los lotes de mayor calidad.

La semana próxima la oferta en los tres centros de Australia consistirá de 48.500 fardos, casi 10.000 más que esta semana, un volumen que podría ser un freno al impulso de los valores.