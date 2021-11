Lluvias ponen freno a la baja del gordo; faena toca un máximo en 10 años

El episodio de lluvias de esta semana, irregular por zonas, moderó la baja para el ganado gordo, que perdió 60 centavos en el último mes. La negociación salarial entre frigoríficos y trabajadores no arrojó avances este jueves y la Federación de Obreros de la Industria Cárnica y Afines (Foica) se declaró en conflicto. Esto agrega al mercado un componente de incertidumbre sobre qué pasará con la faena en los próximos días y cómo pegará al mercado.

Aunque varias plantas no están pasando precio, se han concretado negocios a valores similares a los del cierre de la semana pasada, entre US$ 4,15 y US$ 4,20 por kilo en cuarta balanza para novillos de calidad de pasto, de los cuales no hay en abundancia.

Sí hay mayor oferta de ganados generales, con cotizaciones sobre US$ 4,10. Algunos productores han optado por bajar carga en previsión de un verano seco.

La vaca gorda -con menor demanda que el novillo- ronda en el eje de US$ 4 y la vaquillona sobre US$ 4,20. Con una industria abastecida, las entradas que proponen van entre los 15 y 20 días.

La faena de la semana anterior, récord desde mayo de 2008 y que cerró un octubre también con cifras históricas, tuvo una alta participación de ganado de corral propio, de contratos previos y para cuota 481.

Altos volúmenes de faena

También hay equipos kosher operando en algunas plantas. De este modo, se alcanzaron los 62.454 vacunos, por detrás de las 67.534 cabezas industrializadas entre el 18 y el 24 de mayo de 2008.

La intensificación del ritmo de faena en los últimos meses se ha visto acompañada por una consistente reducción del peso promedio que se puede atribuir a la recepción de ganado joven y más liviano por calidad.

Con estos altos volúmenes industrializados, actores del mercado estiman que puede haber un faltante de ganado más adelante.

La faena para cuota finalizará sobre mediados de noviembre. Con condiciones climáticas normales, hay expectativa de un rebote de precios hacia el cierre del año. “En noviembre calculo que habrá una estabilidad entre US$ 4,10 y US$ 4,15 para el novillo”, estimó Pablo Sánchez, integrante de Escritorio Walter Hugo Abelenda.

Precio del mercado de haciendas.

La influencia de China

También sobre mediados de noviembre se estarán concretando los últimos embarques de carne a China para llegar antes del Año Nuevo Lunar. La demanda desde el país asiático es sostenida pero más cautelosa.

Hay mucha expectativa sobre el regreso de las exportaciones de carne vacuna de Brasil a ese destino. Operadores de mercado dan por hecho que habrá un ajuste de precio cuando eso ocurra, pero no está claro qué tan profundo será.

Por ahora el precio de exportación sigue sólido. El promedio para la carne vacuna fue de US$ 4.815 la tonelada en la última semana.

En lo que va del año el IMEx ganó 10,5% con un promedio anual de US$ 4.180, contra los US$ 3.783 por tonelada en igual periodo del año pasado. Mientras la demanda internacional sigue firme las miradas están puestas en el clima.

En el mercado de reposición hay algo más de oferta, con un ajuste en precios y mayor fluidez en los negocios. La disponibilidad de forraje por ahora sigue siendo buena.

El mercado de lanares se mantiene firme. Las cotizaciones están en el eje de US$ 4,80 el kilo para corderos, borregos en US$ 4,70 y la oveja en US$ 4,45. Aumentan los requisitos por peso de las carcasas y se traslada a los precios.

La faena de lanares sigue la dinámica zafral, con las cifras más altas del año: 36.005 cabezas en la última semana. Se superó el millón de cabezas en el acumulado anual y la faena se mantiene 66% por encima de la del año anterior. El precio de exportación de carne ovina la semana pasada promedió US$ 5.657, y consolida la firmeza. En lo que va del año promedia US$ 5.067, 17% por encima de los US$ 4.324 de igual periodo de 2020.