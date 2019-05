Entre lógica y sorpresa, la reacción de los expertos tras las ventas del BCU para frenar al dólar

La participación activa del Banco Central (BCU) en el mercado cambiario vendiendo US$ 76 millones en una operativa total de US$ 101 millones este jueves sacudió el mercado cambiario uruguayo. Es que la autoridad monetaria no intervenía en el mercado spot mayorista desde el pasado 6 de marzo, en esa ocasión realizando la operación inversa (comprando dólares para apuntalar su cotización).