Los apuntes de Munúa en Flores: correcciones, fichajes y la prueba de Cougo

Nacional jugó este miércoles su tercer partido de pretemporada, ante Atlético Rafaela de la Segunda argentina, con triunfo albo por 5-3, y tras el encuentro el entrenador Gustavo Munúa hizo su evaluación sobre lo que vio en el campo de juego de Trinidad, Flores, donde se disputó el partido, y también sobre cómo viene la conformación del plantel.

“El encuentro tenía la dificultad del terreno de juego que tenía bastante trampa. El balón picaba mal. Había un poco de dificultad para poder darle una idea a un juego combinativo”, dijo el entrenador en referencia al piso del estadio Juan Antonio Lavalleja, que no lució de la mejor forma.

“Pero por momentos me parece que el equipo hizo cosas de mérito. Por momentos también vienen bien estos partidos para corregir. Nos agarraron varias veces en contraataque, en transiciones rápidas. De todos modos es un partido de preparación que nos viene bien”, agregó el técnico albo sobre el encuentro en el que su equipo comenzó 2-0 abajo en el marcador tras fallos defensivos.

Al respecto, consultado sobre los errores en la línea final, Munúa expresó: “Tenemos muchísimo trabajo, recién estamos arrancando”.

“Estamos cerquita de un partido muy importante (la final de la Supercopa ante Liverpool del próximo 1° de febrero). Pero el equipo por momentos, más allá del campo, ha intentado encontrarse”, sostuvo.

“También es verdad que tenemos algunas cosas por mejorar, para eso están estos partidos, más allá del resultado, que es anecdótico, aunque nos gusta ganar siempre. Se sacan buenas conclusiones de este partido”, agregó el DT.

Fichajes, Agustín González y Cougo de zaguero

Munúa también se refirió a las posibles incorporaciones que pueda tener el plantel. “Estamos trabajando pero es difícil decir ahora qué jugador podemos tener cerca”, indicó. “Estamos valorando algún jugador que está cerca de poder llegar. A veces las negociaciones no se dan. Pero si no viene el jugador que está cerca seguramente va a venir otro. Entonces por eso es difícil dar nombres”.

“Estamos valorando alguna alternativa en alguna posición”, agregó, sin mencionar cuáles son esos puestos. Según ha trascendido, los albos quieren sumar un zaguero zurdo y un volante.

Uno de los mediocampistas que se sumó al plantel fue Agustín González, quien retornó al club tras su préstamo a Progreso. “Recién acaba de llegar. Viene de las vacaciones. Sabemos que la parte física es normal que en este momento le pueda costar un poquito. Pero es un jugador que claramente tiene muy buen pie, puede distribuir muy bien el balón y darle una continuidad de juego al equipo. Pero recién está empezando”, dijo Munúa sobre el volante que en Flores jugó en el doble cinco.

La otra incorporación de Nacional en lo que va de este período de pases es la de Ayrton Cougo, el lateral izquierdo que el entrenador probó como zaguero en Flores.

“Los partidos están para probar cosas y tener variantes. Cougo puede ser una variante de central por izquierda. Quería ver cómo se sentía”, expresó el DT al respecto, tras colocar al ex Defensor en la zaga central y pasar a Joaquín Sosa al lateral izquierdo.

Los juveniles a Tercera

Munúa también explicó qué pasó con los juveniles que dejaron de hacer la pretemporada con el primer equipo y regresaron a la Tercera: Andrés Romero, Lucas Sanseviero, Axel Pérez, Santiago Cartagena y el argentino Cristian Duma.

“No se trata de bajar a nadie. Tenemos un grupo amplio”, comentó. “También está el torneo sub 20 (Libertadores sub 20) y queremos darle una continuidad a los chicos que puedan ir. No hemos bajado a nadie, estamos valorando muchísimas cosas. En algunos partidos pueden venir unos, u otros”.

El entrenador de Nacional quiere trabajar con un plantel que tenga entre 26 y 28 jugadores.