Los consejos para alcanzar el éxito que Lady Gaga compartió cuando ganó el Oscar

El pasado 24 de febrero, el tema Shallow de la película A Star is Born (Nace una estrella) interpretada por Lady Gaga y Bradley Cooper fue elegida como la mejor canción original de los premios Oscar 2019.

Pero la cantante no solo fue noticia por el premio, sino por el mensaje que dejó tras recibir la estatuilla dorada. "Esto es un trabajo duro. He trabajado duro durante mucho tiempo y no se trata de ganar. De lo que se trata es de no rendirse. Si tienes un sueño, lucha por él", instó Lady Gaga a la audiencia.

"Hay una disciplina para la pasión, y no se trata de cuántas veces te rechazan o te caes o te golpean. Se trata de cuántas veces te levantas, eres valiente y sigues adelante", agregó la artista en su discurso.

El mensaje de la artista estadounidense ha sido resaltado por especialistas y fanáticos, que ven en las palabras de Gaga un motivo para soñar y luchar por los sueños, del que se pueden rescatar tres consejos para el empresario que quiere ser exitoso.

Ser disciplinado

Lady Gaga comenzó a tocar el piano a los cuatro años y poco después cantaba y bailaba en un teatro de su localidad.

El sociólogo canadiense Malcolm Gladwell dice que necesita 10.000 horas dedicadas para convertirse en un experto, y además afirmó que, según esa lógica, Bill Gates era un experto en programación de computadoras antes de que tuviera 16 años, allanando el camino para Microsoft.

Un factor clave en todos estos ejemplos es que no es suficiente hacer algo, sino hacerlo continuamente y hacerlo parte de nuestra vida diaria, lo que creará la habilidad necesaria para el éxito.

Luchar por los sueños

La vida emprendedora no es fácil. Hay golpes, incluso maltratos por parte de compañeros de trabajo y clientes. También de los amigos y familiares, que comienzan a perder interés en los proyectos.

Algunos empresarios en lugar de averiguar cómo pasar de una venta a diez, y de diez a cien, renuncian a su sueño porque es muy difícil soportar todos los rechazos.

Lady Gaga luchó más allá de los 99 rechazos antes de que Bradley Cooper respondiera que sí, y eso la llevó al éxito de su Oscar.

Seguir adelante

Existe una estadística frecuentemente citada de que el 50% de las empresas fracasan en los primeros dos años y el 90% en los primeros cinco. Podría pensar que eso significa que si dura más de cinco años, tendrá éxito por defecto, pero ese no es el caso.

Por ejemplo, Dropbox se formó en 2007 y recientemente puso a la venta sus activos. Amazon ha estado operando principalmente en un rendimiento fijo o negativo durante casi 15 años hasta hace poco, donde ha comenzado a ganar casi US$ 2.000 millones por trimestre. Y Apple casi ha quebrado varias veces en sus 42 años de historia.

Lo que todas estas compañías tienen en común es que no solo siguieron operando, sino que siguieron repitiendo los procesos para alcanzar una meta. En lugar de depender de la tecnología antigua, todos experimentaron para mantenerse relevantes, y en ocasiones no funcionó tan bien como habían esperado.

