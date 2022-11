Los enfermeros británicos lanzaron un paro histórico por mejoras salariales y laborales

En medio de una crisis sanitaria que no tiene antecedentes y una ola de protestas por el elevado costo de vida que multiplica las medidas de fuerza en diversos sectores de la economía británica, el Real Colegio de Enfermería (RCN) convocó a dos días de huelga para los días 15 y 20 de diciembre en reclamo mejoras salariales y laborales, una acción sin precedentes en los 106 años de historia de la entidad.

La secretaria general del sindicato, Pat Cullen, anunció que la medida de fuerza, que alcanzará al personal de enfermería de Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte -pero no al de Escocia- es en respuesta a la decisión del gobierno conservador del primer ministro, Rishi Sunak, de negarse a negociar el incremento salarial que exigen los trabajadores del sector sanitario.

"El personal de enfermería está harto de que se lo ignore, de los bajos salarios y de la insuficiencia de personal, de no poder dar a nuestros pacientes la atención que se merecen", señaló Cullen, quien dejó en claro que la medida de fuerza también apunta conseguir mayores recursos presupuestarios para el Servicio Nacional de Salud (NHS).

“Es una señal de una grave negligencia del gobierno. No se puede culpar a los trabajadores. No tienen suficiente personal y tienen exceso de trabajo. Si los laboristas estuviéramos en el gobierno no ignoraríamos a los trabajadores como han hecho los conservadores. Estaríamos sentados con ellos, resolviendo los problemas y aumentaríamos el presupuesto”, afirmó Anneliese Dodds, presidenta del Partido Laborista, en declaraciones a Sky News.

El paro, que se concretará en las vísperas de la Navidad, coincidirá con las huelgas anunciadas por los trabajadores del sector ferroviario y del Royal Mail -el servicio nacional de correo-, sectores que al igual que el RCN reclaman subas salariales por encima de la evolución del índice de precios al consumidor, que supera el 11% interanual y pone a muchos hogares en dificultades para comprar alimentos y pagar las facturas de la energía.

Por su parte, el ministro de Salud, Steve Barclay, dijo estar "enormemente agradecido por el duro trabajo y la dedicación" de los enfermeros y enfermeras, al tiempo que se lamentó por la huelga asegurando que el gobierno buscará garantizar los servicios de emergencia. "Son tiempos difíciles para todos y la situación económica hace que las demandas, que según las cifras actuales suponen un aumento salarial del 19,2% con un costo de 10.000 millones de libras (US$ 12.000 millones) al año, sean imposibles de afrontar", agregó.

Según detalló el sindicato, los sueldos del personal de enfermería cayeron un 20% en términos reales desde 2010, debido a sucesivos aumentos por debajo la inflación. "No es razonable que un político se siente y pontifique sobre un 1% más, un 1% menos. Las huelgas indican que no se han dado negociaciones, que no han sido serias. Esto va a ser malo para el personal de enfermería porque perderá el salario de un día, y obviamente tendrá impacto en los pacientes”, evaluó Dodds.

El anuncio de la medida de fuerza coincide, además, con la huelga de 48 horas iniciadas en las últimas horas por el Sindicato de Trabajadores de la Comunicación (CWU) y el Sindicato de Universidades y Colegios (UCU), gremios que planean más acciones para las próximas semanas. También coincide con los piquetes montados en las puertas de las grandes tiendas por los trabajadores postales del servicio nacional de correos en el marco de un “black friday”.

La coyuntura económica es tan grave que uno de cada cuatro hospitales del Reino Unido creó bancos de alimentos para apoyar a su personal, según NHS Providers, institución que representa a los trabajadores de los centros de salud públicos. "Estamos agotados. Estamos hartos. Necesitamos un aumento para vivir", dijo a la agencia de noticias AFP Donna Ameera, una enfermera de un hospital londinense que votó a favor de la huelga. "El gobierno británico está jugando con la salud de los pacientes al no aumentar los salarios", agregó.

La huelga llega en un momento en el que el venerado NHS lleva años sufriendo una financiación insuficiente. El gobierno de Sunak anunció este mes un aumento de £ 3.300 millones en el presupuesto destinado a la salud pública para los próximos dos años con el objetivo, principalmente, de reducir las largas listas de espera que sufren los pacientes desde la pandemia para realizarse análisis de laboratorio y tratamientos rutinarios, listas de espera que también alcanzan a los pacientes con patologías crónicas.

Según el RCN, hay al menos 47.000 puestos de enfermería sin cubrir. "La mala remuneración está contribuyendo a la escasez de personal en todo el Reino Unido, lo que afecta la seguridad de los pacientes", denunció la central sindical. Para peor, muchos enfermeros europeos, encabezados por los españoles, abandonaron el Reino Unido debido al Brexit, que puso fin al sistema que les permitía contabilizar su experiencia británica en sus países de origen.

Los registros oficiales señalan que más de siete millones de personas esperaban en setiembre pasado para recibir tratamiento en los hospitales, cifra récord desde que se creó el indicador en 2007. Según Health Foundation, la falta de mano de obra es el mayor desafío al que se enfrenta el NHS desde mucho antes de la aparición del covid-19, situación que la pandemia agravó al aumento la demanda y derivó en un importante retraso en la atención de los pacientes.

"Esto hace que la planificación de la plantilla de personal sea aún más urgente, sobre todo a la luz de las presiones actuales sobre el costo de vida, y en términos de seguridad y satisfacción de los pacientes", dijo la organización, que pronosticó que el Reino Unido registrará un déficit de casi 40.000 enfermeras para 2023-24, incluso si el Gobierno alcanza su objetivo de asegurar 50.000 enfermeras más para ese año.